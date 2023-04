Volcán Nevado del Ruiz: cada día se presentan tres erupciones pequeñas y podría ocurrir una mayor en días. Esto respondió el SGC

La actividad del volcán Nevado del Ruiz cambió en diciembre de 2022, cuando elevó su temperatura, y preocupó a las autoridades el 24 de marzo, dado que los sismos se acercaron al cráter y el 30 del mismo mes pasó a alerta naranja por la probabilidad de una erupción mayor a las que ha hecho en la última década, según el Servicio Geológico Colombiano.

En diálogo con SEMANA, el director técnico de geoamenazas de esta entidad, John Makario Londoño, informó que no hay un solo día en el que el volcán no haga erupciones. La gran diferencia es el tamaño. Mientras que las actuales son pequeñas, se corre el riesgo de que puedan ser más grandes en días o semanas y causar estragos en el vecindario.

Este fenómeno se da cuando el Nevado del Ruiz libera gases (vapor de agua) y elemento particulado (ceniza): “La combinación de esos materiales son lo que forman una erupción”. En promedio, cada 24 horas se reportan tres eventos con estas características. Sin embargo, en el último mes se han multiplicado: “Hay días en que ha hecho veinte”.

Hace diez años el volcán está repitiendo lo mismo, unos períodos más críticos que otros, como el que se está viviendo en esta temporada donde podría coger impulso y sacar lo que tiene adentro. Por ejemplo, el pequeño material que ha expulsado recientemente ha caído en municipios de Caldas, Quindío y Tolima, los territorios más próximos.

Panorámica del volcán Nevado del Ruiz en la mañana de este martes 18 de abril. - Foto: Tomada de la página web del Servicio Geológico Colombiano.

Se da fe de una erupción cuando se ve la liberación de gases y ceniza. Si el mal tiempo nubla la mirada, se pierde la contabilidad: “Muchas veces no se pueden observar. Nosotros siempre registramos las que son confirmadas, cuando nos dicen que está cayendo ceniza. Nos interesa que estén confirmadas”, agregó el funcionario del Servicio Geológico.

Por ejemplo, no existe en el mundo un aparato que pueda detectar la ceniza todo el tiempo. Los satélites pueden llegar a confundir este material particulado con las nubes. Aunque hay señales sísmicas que permiten deducir que hay actividad, pero no confirmarla. Este martes (18 de enero) se destapó el volcán y se percibió una emisión alta de elementos.

La vigilancia se mantiene las 24 horas - Foto: Cortesía Alcaldía de Manizales

Con todo esto, si se analizan los últimos años, la temporada más difícil fue la de 2012, cuando se presentaron dos erupciones medianas entre los meses de mayo y junio —la explosión que se podría registrar en días o semanas superaría esos límites—. Mientras que en 2015 se ubicó un domo de lava en el fondo y aumentó la salida de ceniza.

Ahora bien, el director técnico de geoamenazas reiteró que la actividad del volcán Nevado del Ruiz sigue siendo muy inestable e insistió en la obligación de evacuar las zonas que podrían llegar a enfrentar daños por una posible erupción que, de momento, no es inminente, pero la amenaza sigue activa. Las comunidades se niegan a salir de sus fincas.

Panorámica del volcán Nevado del Ruiz en la mañana de este martes 18 de abril. - Foto: Tomada de la página web del Servicio Geológico Colombiano.

Ellos alegan que todos los días escuchan rugir y sienten los sismos, por lo que el panorama actual se les hace familiar. El funcionario comparó al volcán con un “paciente hipertenso descontrolado”. De vez en cuando se queja de un dolor de cabeza o síntoma general y, cuando se pasa, normaliza la situación. Sin embargo, internamente hay un problema.

“Tiene la tensión y la presión alta. De manera que siempre va a tener la probabilidad de que le dé un infarto o un derrame y él ni cuenta se dé. Ese es el peligro de uno normalizar lo que no está normal. El volcán Nevado del Ruiz no está normal, y hace años no está normal, por eso hace erupciones pequeñas. ¿Cuándo será la más grande? Nadie lo sabe”, concluyó.