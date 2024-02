‘Fico’ Gutiérrez, alcalde de Medellín, lanza alerta por protesta del 8 de febrero: “Quieren incendiar de nuevo el país”

Esta si es una verdadera ruptura institucional. Presionar a la @CorteSupremaJ para que elija Fiscal es muy grave. Peor aún, que amenacen con una guerra civil si no lo hacen. Quieren incendiar de nuevo el país. Quieren incendiar nuestras ciudades. No lo permitiremos. pic.twitter.com/iLVExg1Vea

Él manifestó que esto daría cuenta de una verdadera ruptura institucional en Colombia y advirtió que no lo facilitará: “Presionar a la Corte Supera para que elija fiscal es muy grave. Peor aún, que amenacen con una guerra civil si no lo hacen”.

Las alertas del alcalde de la capital de Antioquia fueron más allá y prometen un amplio debate en la opinión pública: “Quieren incendiar de nuevo el país. Quieren incendiar nuestras ciudades. No lo permitiremos”.

“La protesta pacífica se respeta y se acompaña, pero la violencia se contrarresta. No vamos a permitir desmanes, no vamos a permitir violencia, no vamos a permitir que se ponga en riesgo la vida de la gente ni tampoco los bienes públicos ni privados”.