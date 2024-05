Francia Márquez desató revuelo por discurso que dio en Cali el 1 de mayo: “Somos y seguimos en la primera línea”

Cómo hace un año, la vicepresidenta Francia Márquez no ocultó su apoyo a la polémica primera línea , que desató en el pasado estallido social, vandalismo y dejó en jaque al comercio con el bloqueo de vías.

Además, dijo desde el Valle del Cauca: “Para decirles, dejen al pueblo colombiano vivir en paz. Dejen a nuestro ciudadano vivir en paz. Dejen a los caucanos vivir en paz. Nuestro Gobierno le apuesta a la paz total. Pero la paz total no puede ser que crean que van a someter a un pueblo a la miseria como está pasando. A la barbarie, al miedo. El tiempo del miedo ya pasó. No sometieron al miedo, pero ya ese miedo pasó”.

Francia Márquez. (Foto de Sebastian Barros/NurPhoto vía Getty Images) | Foto: NurPhoto via Getty Images

“Aquí hay un pueblo con esperanza que quiere cambios. Aquí hay una juventud con esperanza que quiere educación. Aquí hay un pueblo que quiere salud digna. Un pueblo que quiere que la plata de la salud no se la roben las EPS. Los corruptos de las EPS. Queremos que la salud nos permita construir los hospitales que este país necesita. Queremos que nuestras mujeres no se sigan muriendo con falta de salud”, anotó.

Y señaló: “Que nuestros niños no se sigan muriendo por falta de salud. Y eso es lo que les incomoda. Son 80 billones de pesos que estaban acostumbrados a recibir y a echárselos al bolsillo. Mientras el pueblo poniendo tutelas para un medicamento, para una cirugía, para un diagnóstico”.

“Ustedes no nos eligieron para eso. Ustedes nos eligieron por un cambio. Y duren lo que duren y cuesten lo que cuesten. Vamos a buscarle el cambio. Y no vamos a retroceder. Y no nos van a asustar. Aquí nadie se rinde, carajo. Aquí nadie retrocede, carajo. Aquí seguimos firmes, hombres y mujeres. Trabajando duro por devolverle la dignidad a nuestro país”, detalló.