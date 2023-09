La trágica historia de Christopher, huérfano de 7 años, secuestrado en Antioquia por el Clan del Golfo

El gobernador del departamento de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, detalló que el tío asumió la crianza del infante, debido a que la madre también murió violentamente y no hay rastro de su progenitor.

“El tío hacía como padre porque el niño [es] completamente huérfano. Su madre fue asesinada tiempo atrás. Su padre no ha aparecido. Y ahora asesinan a su tío, Andrés Higuita, de 33 años”, manifestó el mandatario.

Así se habría planeado el secuestro de 50 soldados en Antioquia: “El que no vaya, son 300.000 pesos que le cobran”

Los militares estaban en la zona rural de Campamento cuando fueron sorprendidos por campesinos que los habrían intimidado con arrebatarles el armamento si no se retiraban del lugar. Ellos alegaron que, en vez de darles seguridad, los pondrían en riesgo ante las estructuras armadas que delinquen en el pueblo.

En un audio se le escucha decir a quien sería un líder del municipio: “ Me comunican que hay una movilización a partir del sábado, a cualquier hora. Los que vayan a moler, que muelan mañana. El sábado, que esté la gente disponible. El que no vaya, son 300 mil pesos que le cobran, y le cobra es la junta”.

En un supuesto pacto, se definió que estarían exentos del pago los adultos que tuvieran hijos y los ancianos que no se pudieran mover de sus fincas . Los demás, no tenían excusa para acudir a la sospechosa cita. De acuerdo con la información recopilada por los militares, todo se habría cumplido al pie de la letra.

En otra grabación, quedó registrado un ciudadano que expuso las razones de la detención: “Nosotros vinimos hasta aquí a pedirles el favor de que salgan. Nos vamos a asegurar que no les pase nada. No tenemos ninguna dificultad con ellos. Desde la institución han pasado cosas que no nos permiten tener confianza”.