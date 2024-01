Balacera en centro comercial de Medellín: ladrón fue abatido por los guardias

La inseguridad en el país no da tregua y así queda en evidencia con los distintos casos de inseguridad que se registran a diario, donde reportan casos de robos a mano armada , extorsiones o hasta asesinatos .

Situación de la que no se salva casi ninguna región de Colombia, donde los amigos de lo ajeno se encuentran al acecho de la ciudadanía, esperando cualquier oportunidad para lograr convertirlos en sus víctimas y robarlos.

Robo en centro comercial de Medellín

Una de las testigos del hecho comentó a El Colombiano que: “Vino a robarlo, pero no se percató de que le iba a responder el de la mesa; por eso, hay tiros acá, allá y allá (señalando diferentes lugares del establecimiento) porque el ladrón salió corriendo”.

Hurto en el norte de Bogotá

Los hurtos a mano armada a personas en Bogotá no dan tregua. | Foto: Getty Images/iStockphoto

“Cuando vayan a este tipo de establecimientos comerciales no se hagan en las terrazas o no se hagan afuera, o simplemente no vayan para evitar que los roben, porque después andan diciendo por ahí que es que uno da papaya, y pues tampoco las cosas son así de verdad, la ciudad está llena de ampones”, puntualizó Carolina Gómez.