Bloquean pista del aeropuerto de Bahía Solano: turistas están varados en el pueblo

Desde las ocho de la mañana de este 14 de diciembre está bloqueada la pista del aeropuerto del municipio de Bahía Solano, Chocó. Un grupo de manifestantes invadió la terminal para presionar la ejecución de un proyecto.

De acuerdo con el reporte de la Personería, cerca de 60 turistas están represados en la zona urbana de esta localidad.

Ocho avionetas se han visto afectadas por el bloqueo permanente que no permite el aterrizaje ni el despegue. Tres itinerarios fueron cancelados desde la capital de Antioquia este miércoles y otros cinco desde esa zona de Chocó. La preocupación de las autoridades es que la economía del pueblo está siendo amenazada por la organización de reclamantes.

El representante del Ministerio Público, Carlos Mario Cardona Pérez, relató que los ciudadanos no tienen la intención de abandonar la pista hasta que se les cumpla con la construcción de unos muros de contención que están pidiendo a gritos desde hace varios meses con el propósito de frenar los estragos de un caudal.

“Esa obra se requiere en el corregimiento del Valle sobre el margen del río que lleva el mismo nombre. Este río, con el efecto del invierno, ha originado el fenómeno de la erosión. En lo que va corrido del año, ya se ha llevado más de catorce viviendas. Es una situación que viene desde hace rato, pero viene incrementando”, dijo el funcionario.

Antes de salir al aeropuerto, instauraron una queja ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Chocó para obligar al Gobierno nacional, al Ministerio de Vivienda, la Gobernación de Chocó y la Alcaldía de Bahía Solano a darle solución a la problemática ambiental que se ha agudizado con las semanas por las fuertes lluvias.

En esa acción popular también se vinculó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con el propósito de que financie la estructura que podría cerrarle el paso al caudal que se está comiendo las viviendas en el corregimiento del Valle. Sin embargo, el organismo judicial que está ubicado en Quibdó todavía no le da el visto bueno al trámite.

La Personería califica la situación como crítica, porque las 14 familias que están afectadas han tenido que salir de sus viviendas y dejar todo lo que construyeron al margen del agua. Otro grupo de habitantes determinó desbaratar las casas de madera y armarlas en otro sector de Bahía Solano, donde no encuentren riesgos para sus vidas.

habitantes del corregimiento del Valle se tomaron la pista del aeropuerto del municipio #BahíaSolano exigiendo construcción de un muro de contención en la rivera del Río Valle, que en lo corrido de 2022 ha arrastrado con al menos 24 viviendas y amenaza seriamente a la población pic.twitter.com/1vXTwcRVEk — Francisco Palacios (@Fr_Palacios) December 14, 2022

Frente a esta situación, la Alcaldía de este pueblo chocoano advirtió que se le está dando tratamiento a un proyecto para la prevención de desastres, que incluye la construcción de los muros de contención que hoy están reclamando los campesinos sobre la pista del aeropuerto local. De momento, tampoco hay luz verde para su pronta ejecución.

Esa iniciativa está avaluada en 36 mil millones de pesos y su viabilidad apenas se está estructurando. Así las cosas, los ciudadanos que están protestando exigen que los compromisos queden firmados y se esclarezca el cronograma en el que empezará la edificación de las estructuras de freno en el corregimiento del Valle.

“Lo que han dicho es que la manifestación y el cierre en el aeropuerto será indefinido. Ellos piden celeridad en este caso y dicen que no se moverán hasta que pase algo importante. Yo no he podido viajar a la zona para tratar de mediar entre las partes por el mismo problema, no hay vuelos y todos estamos afectados”, informó el personero.

La fórmula que podría levantar el bloqueo es una reunión con representantes del Gobierno nacional que se comprometan a tramitar efectivamente sus peticiones. Principalmente, buscan a voceros de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y del Ministerio de Vivienda.