Bloqueos dejan sin servicio de gas a seis municipios de Antioquia

Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó que seis municipios del departamento de Antioquia tienen escasez de gas natural por cuenta de los bloqueos que se realizan desde hace seis días sobre la vía que conduce hacia la costa Atlántica, a la altura de Córdoba.

Los hogares de Carepa, Turbo, Chigorodó, Necoclí, Mutatá y San Pedro de Urabá no tienen con qué cocinar dado que los vehículos que transportan el elemento comprimido no han podido llegar a las estaciones de suministro dado que no tiene garantías de seguridad.

La compañía paisa informó que los automotores se encuentran detenidos en sectores que no representan un riesgo, a la espera de que las autoridades tengan un control de la situación y ofrezcan las condiciones para continuar con su recorrido hacia los pueblos.

Todo se debe a la masiva manifestación ciudadana de varios habitantes del departamento de Córdoba. Ellos salieron a las calles a protestar por supuestas demoras en la reparación de un dique sobre el río Cauca, en las inmediaciones del sector denominado Cara de Gato.

Manifestaciones en La Mojana afectan a varios municipios de Antioquia. - Foto: Cortesía: API.

La población tomó la decisión de plantarse sobre el principal eje vial que une a la región de la costa con el centro de Colombia. En consecuencia, se reporta interrupciones en servicios públicos, falta de productos de la canasta familiar y sobrecostos en la carga.

En dos puntos se concentran los manifestantes. Uno está en el puente San Jorge, en la carretera que conduce de Montería hacia el municipio de Caucasia, Antioquia. El otro está instalado entre Planeta Rica y Sahagún, en la zona conocida como El Viajano.

Frente a este escenario, la Gobernación de Córdoba aseguró que está tramitando las diferencias con los protestantes con el propósito de motivarlos a levantar los bloqueos que ya le empiezan a sacar factura a los diferentes gremios económicos de la región.

Por medio de la cuenta de Twitter se dio cuenta que el delegado del mandatario de este departamento, Orlando Benítez, es el secretario del Interior, Jairo Baquero. Él tiene la obligación de motivar al diálogo para cumplir el objetivo que se plantearon.

Bloqueos en La Mojana. - Foto: Tomada de la cuenta de Twitter de la Defensoría del Pueblo.

Así se detalló en una de las publicaciones: “delegado por el gobernador, Jairo Baquero, a esta hora se reúne con el alcalde de La Apartada, Luis Carlos Gonzáles, los personeros y secretarios de Gobierno de los municipios de Ayapel, Montelíbano y Buenavista”.

Mientras que las asociaciones de transportadores de carga reportaron un incremento en el costo de las operaciones logísticas dado que tienen que sumarles a los recorridos habituales hasta 100 kilómetros, como vía alternan tienen al Urabá antioqueño.

La preocupación es alta en esta región del país porque se podría presentar un desabastecimiento en los productos de la canasta básica familiar. Los sectores económicos también sospechan que el precio de los elementos aumentará por los bloqueos.

Así lo anticipó Intergremial Antioquia, que acoge a 30 gremios económicos y cinco cámaras de comercio del departamento. En su lista está Fenalco, Acopi, Proantioquia, Lonja, CCI, Asocolflores, Camacol, Andi y el Comité Departamental de Cafeteros.

Diálogos en La Mojana, en medio del bloqueo que afecta a varias regiones de Colombia. - Foto: Tomada de la cuenta de Twitter de la Defensoría del Pueblo.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter mostró inquietud por lo que podría causar la interrupción del tránsito por los principales ejes viales donde se concentra el traslado comercial, no solo de Antioquia, sino de las regiones del centro y sur de Colombia.

“Los bloqueos en las vías generan desabastecimiento e incremento de precios, lo que se traduce en inflación. Los bloqueos en las vías de Antioquia atentan contra las necesidades básicas, como la alimentación y el derecho al trabajo”, manifestó la entidad privada.

La Defensoría del Pueblo también se sumó a los clamores para tramitar las diferencias que hoy tienen a los habitantes del departamento de Córdoba en las protestas. Los equipos del Ministerio Público han facilitado y mediado para el tránsito de algunos carros.