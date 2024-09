Clan del Golfo se pronuncia tras muerte de alias Zeus; reconoce que pertenecía a ese grupo y lanza duros dardos

En un documento de siete párrafos emitido este lunes, 30 de septiembre, el Clan del Golfo afirmó: “Es una auténtica masacre oficial, ya que no hubo ningún combate. Los gaitanistas fueron reducidos y, en estado de indefensión, fueron ultimados, con alevosía y crueldad”.

Las acusaciones del grupo ilegal fueron más allá: “Se les violaron todos los derechos humanos, el más importante, que es el derecho a la vida. Señor general William Salamanca, director de la Policía, no más mentiras cínicas, llame las cosas por su nombre”.

El grupo aprovechó para tirarle dardos al gobernador Andrés Julián Rendón: “No hay nada que celebrar, sus declaraciones indignan porque implican que hay vidas humanas que no son valiosas. No es con la sangre de colombianos que se construye un proyecto político”.