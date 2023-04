Daniela Alzate, la mujer de Medellín que toma taxis, come en restaurantes y duerme en hoteles, pero no paga: esta es su historia

El rostro de Daniela Alzate Velásquez es por estos días uno de los más conocidos de la ciudad de Medellín. Y es que no es para menos, a la mujer la han dado a conocer diferentes videos en los que se denuncia que adquiere diferentes servicios y no paga sus cuentas.

Hoteles, restaurantes, taxis y buses son algunos de los rubros que se han visto afectados por el accionar de Alzate, quien siempre aparece bien vestida y apenas supera los treinta años de edad.

Daniela Alzate frecuenta restaurantes y hoteles costosos. - Foto: Fragmento de video

Sin embargo, como los hechos se han hecho repetitivos, ya le piden pagar por adelantado, como ocurrió en un bus de servicio público.

“Me paga el pasaje, por favor”, le solicita el conductor a la mujer, a lo que ella inmediatamente responde que no tiene y que, supuestamente, en el sector de Monterrey alguien más lo cancelará por ella.

Mujer que constantemente no paga los servicios de taxi, ingresa a restaurantes y tampoco paga ahora se esta subiendo a los buses y no paga...definitivamente tiene un problema pic.twitter.com/O4tN4JJxx0 — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) March 31, 2023

La modalidad de Daniela, en restaurantes y hoteles, para no pagar sus cuentas, es la misma: toma los servicios o comidas y al momento de cancelar pasa una tarjeta que no tiene recursos, para luego decir que irá a un cajero a retirar dinero. Después sale de los sitios con esa excusa y no regresa.

¿Pero quién es Daniela Alzate, la mujer que come en restaurantes y duerme en hoteles sin pagar? De acuerdo con una familiar, ella no comete las estafas de aposta, sino por culpa de un problema mental que padece desde hace varios años y que no trata con juicio.

La mujer pasa tarjetas sin fondos y luego se va sin pagar. - Foto: Fragmento de video

Según cuenta, en algún momento, cuando sus padres estaban vivos, tuvo una vida de lujos, pero que la mala administración de la fortuna que le dejaron la llevó a estar en una situación precaria.

El caso de la mujer se ha hecho viral en redes sociales. - Foto: Fragmento de video

Ahora, lo único que implora es que Daniela no se cruce con personas con poca tolerancia que le puedan hacer daño ante la negativa a pagar sus cuentas. La Policía y los centros de salud mental poco y nada han podido hacer por ella, afirma.

esta señora muy bien vestida va a los restaurantes sola, dice que está esperando a alguien, hace consumos y pide la cuenta, al momento de pagar la tarjeta no le pasa, luego dice que va al cajero por plata y no regresa. Lo está haciendo en el sector de Oviedo y milla de oro. pic.twitter.com/2R5yNpOYjn — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) March 18, 2023

“Ella es una niña medicada. Es bipolar. Pero no se toma los medicamentos porque es desobediente. Ella no acata las reglas. Ella no cumple con las directrices de un hogar. Ya no puedo vivir con ella. He llorado. Estoy desesperada. Cuando me pide comida, le doy, le lavo la ropa. Pero no tengo el control”, contó la familiar de Alzate a El Colombiano.

Y continúa: “Los papás de Daniela fueron asesinados cuando ella tenía dos años, vivían en Puerto Berrío. Ellos dejaron una herencia que fue mal administrada y se les acabó. Ahora es como si Daniela quisiera recuperar lo que alguna vez tuvo. Yo solo le pido a Dios que ella no dé con alguien bien malo o intolerante. Vivo con la incertidumbre porque a veces paso mucho tiempo sin saber de ella”, relató la familiar.

“La Policía no la captura porque sus delitos son de menor cuantía y en los centros de salud mental tampoco la reciben para internarla. Estoy desesperada y me siento sola. Vivo con el temor de que le hagan algo a ella o a mi familia”, concluye la familiar.