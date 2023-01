“El monstruo de mi cuarto”: el relato de un adolescente que conmueve a Medellín

El escritor de quince años recibe cientos de felicitaciones por el sensible texto que plasmó.

Un adolescente de 15 años escribió un cuento y tiene a la ciudad de Medellín en conmoción por la sensibilidad de su relato. Las nueve líneas lo llevaron a ocupar el primer puesto de una convocatoria pública que realizó el Metro junto a la caja de compensaciones de Comfama.

El titular apenas resume el impacto del recorrido: “El monstruo de mi cuarto”. Así encabezó el documento que envió al concurso de cuento en 100 palabras en su versión de 2022 y, tras la puesta en escena, triunfa ampliamente en las redes sociales.

El reto era narrar, en máximo 100 palabras, una historia inédita. Entretanto, podía describir los sueños, seres queridos, amistades, miedos, anhelos, sucesos, pensamientos o sentimientos cotidianos a los que le pudiera poner nombre y plasmar sobre el papel.

En la quinta ronda que pasó, se presentaron las narraciones de los habitantes de los diez municipios que hacen parte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá: Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Medellín, Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Caldas.

Miguel Ángel López recreó una pesadilla que, según los ciudadanos que han pasado los ojos sobre sus letras, hace parte de un aterrador paisaje al que están sometidas muchas personas dentro de los hogares antioqueños. Cada línea es estremecedora.

Su cuento fue marcado con el número 648. En el documento se lee que tiene 15 años y que vive en la comuna de Aranjuez, de la capital del departamento. El relato lo llevó al primer lugar del concurso, desde donde podrá gozar de varios beneficios literarios.

“Mi casa queda en una loma cerca a la estación Andalucía. Allí vivimos tres personas. Mi mamá, el monstruo y yo. Cada vez que me voy a dormir puedo ver que en la esquina de mi habitación se para el monstruo para verme mientras duermo”, empezó diciendo López.

“Me da miedo que me haga algo mientras no puedo verlo, puedo sentir su mirada más y más profunda, como si sus intenciones se escucharan a gritos. Le he puesto varios nombres, el monstruo, el vigilante, el coco y muchos más. Pero mi mamá le dice amor”.

Han sido múltiples las reacciones que se han emitido en las últimas horas. Muchas personas aplauden sus capacidades escritas, otras celebran su sensibilidad para plasmar escenas, mientras que otras muestran preocupación por la realidad que describió.

La Corporación Cariño, entidad que trabaja a favor de la niñez a través de estrategias educativas y promocionales que lleven al pleno ejercicio de sus derechos en Medellín, fue una de las primeras en comentar el relato de “El monstruo de mi cuarto”.

“El abuso sexual infantil es una dolorosa realidad sufrida muchas veces en silencio. Gran porcentaje se produce en el ámbito intrafamiliar. Por eso hablemos, escuchemos, hagamos visible lo invisible”, afirmó por medio de su cuenta oficial de Twitter.

De acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entre el primero de enero y el 30 de noviembre de 2022, en la ciudad de Medellín se practicaron 843 exámenes medicolegales por presuntos delitos sexuales.

La Oficia de Comunicaciones del Metro de Medellín también se sumó a los cometarios que despertó el conmovedor relato: “Qué relato tan humano, Miguel. Gracias por poner tu talento para visibilizar un tema tan complejo. Te queremos y felicitaciones por tu triunfo”.

Producto del primer lugar que logró en el concurso de 100 palabras del año pasado que organizó el sistema masivo de transporte y Comfama, el escritor recibió un bono de viajes de la caja de compensación por más 3 millones de pesos más un millón que podrá gastar en libros.