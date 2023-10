¿Era un montaje la desaparición de la bebé Antonella en Medellín? Tía influencer de la menor se pronunció

La desaparición de Antonella, una menor de 18 meses que había sido raptada en el barrio Campo Valdés de Medellín, el pasado miércoles, conmocionó a todo el país. Por fortuna, la niña apareció horas después sana y salva.

Así lo confirmó el alcalde encargado de la ciudad, Óscar Hurtado, en su cuenta de X. “Me alegra informar que la menor Antonella Gómez Arango ya se encuentra con su familia; desde el Distrito hay un equipo acompañándolos. Gracias a Dios y a las autoridades por su trabajo”.

Cabe destacar que la familia de la menor alcanzó a interponer la denuncia por su desaparición ante la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades ofrecían hasta 50 millones de pesos como recompensa para quien brindara información que permitiera dar con el paradero de la menor.

El caso alcanzó a ser denunciado ante la Fiscalía General de la Nación. | Foto: Cortesía Fiscalía seccional Antioquia

El rapto, según las cámaras de seguridad, ocurrió en la carrera 50 con calle 78, hasta donde, al parecer, llegó un hombre a las 12:42 p. m., que habría ingresado a una vivienda y salido con la menor en sus brazos.

Sin embargo, las autoridades se encuentran adelantando una investigación porque la menor apareció en su casa. Lo que ha generado dudas respecto a la denuncia de su familia, en especial de su tía Andrea Arango Bedoya, reconocida influencer local, a quien conocen como ‘La Monita’.

Al respecto, la mujer se pronunció negando las acusaciones de montaje: “Muy buenos días para todos, Dios los bendiga, espero que de todo corazón se encuentren bien. Les agradezco de todo corazón a aquellas personas que agradecen a Dios, así como nosotros que Antonella haya aparecido sana y salva”, dijo inicialmente en un video que publicó en sus redes.

Agregó: “a aquellas personitas que no sé qué se les pasa por la cabeza, de que uno juega con los sentimientos de la propia familia, de eso quiero hablar. Las autoridades ya están haciendo las respectivas investigaciones; el caso es que el día miércoles, como ya saben, a eso de la 1:00 p.m. aproximadamente, la niña se perdió. La abuelita que la estaba cuidando, que es adulta mayor, fue a hacerle un tetero y cuando volvió la niña no estaba”, relató.

Los hechos ocurrieron en el barrio Campo Valdés de Medellín. | Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

Andrea Arango Bedoya dijo que ese día recibió la llamada de su hermana, 10 minutos después de haber desaparecido la menor, porque asegura que no vive con ella, sino a ocho calles.

“Colgué la llamada, bajé con mi otra sobrina (aparte tengo tres sobrinas más). Ya estaba el bloque de búsqueda alerta, había muchos vecinos, estaban buscando cámaras, ya le habían alertado a la Policía. Cuando vi eso, calmadamente me senté y empecé a hablar con personas que sé que me podían ayudar en esto, y que también me ayudaron muchas personas que no me conocen”, dijo.

La mujer contó que al principio intentó mantener la calma. Sin embargo, cuando vio a la otra tía de la niña gritando histéricamente el nombre Antonella, todo cambió.

“Todo el mundo se empezó a compadecer porque eso fue una escena bastante fuerte. Ya sabiendo como era la magnitud de la situación, hice varios en vivo al respecto y varios videos, conmoviéndome de corazón porque uno en ese llanto y angustia, eso no puede ser fingido tantas horas, no sé qué se les pasa por la cabeza a esas personas que piensan que uno va a jugar con esto”, expresó.

Andrea Arango Bedoya, reconocida influencer local a quien conocen como ‘La Monita’ y tía de Antonella. | Foto: Facebook La Monita

Asimismo, puntualizó: “Como les digo, yo no vivo directamente con la niña, y me avisaron 20 minutos después. El caso es que las autoridades están al tanto, ellos están realizando las respectivas investigaciones porque no se sabe cómo la niña apareció luego de cinco horas en el cuarto piso; yo les aconsejo que vean muchas noticias. Obviamente, sé cómo se maneja esto de las redes que lo quieren destruir a uno y decir que uno quiere lucrarse respecto a esto”, señaló.

En su relato, también aclaró que estaba a 35 seguidores de llegar a los 20 mil. “Generando mis polémicas con mis videos, con todo, pero los había logrado y hasta entonces no estaba monetizada, entonces no sé de qué lucro hablan. De todo corazón les digo que me dejen de seguir, acá lo importante es que la niña está sana y salva y que las autoridades están al tanto”.