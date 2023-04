Esta es la millonada que paga Atlético Nacional por alquilar el estadio Atanasio Girardot

Dos contratos de arrendamiento son los documentos que legalizan la entrega del estadio Atanasio Girardot a Atlético Nacional e Independiente Medellín, los dos equipos de la capital antioqueña.

Este documento le permite a cada uno de los clubes utilizar el escenario deportivo para los compromisos que tenga en condición de local y que están incluidos en la Liga BetPlay Dimayor.

Policías descansan luego de los desmanes en el Atanasio - Foto: Jaime Pérez - El Colombiano

La situación de violencia protagonizada por la barra verdolaga Los Del Sur, que se presentó en el estadio e impidió que se disputara el encuentro entre Atlético Nacional y América de Cali, tiene a las autoridades revisando las normas y los documentos relacionados con el préstamo del escenario deportivo.

Cristian Sánchez, director del Instituto de Recreación y Deportes de Medellín (INDER), en diálogo con SEMANA, indicó que cada equipo debe pagar una suma de dinero para el uso del escenario y que la misma incluye cláusulas que para su utilización y respaldo ante eventualidades que se puedan presentar.

La cifra que cancelan el Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín fue revelada por el funcionario. La misma asciende a $210 millones por equipo cada semestre.

“Nosotros a los equipos les cobramos una tarifa que está arreglada a través de una resolución expedida por Hacienda Distrital por un valor cercano a los $210 millones”, le dijo el director a SEMANA.

Actualmente, frente a lo ocurrido en el estadio, cuyos daños suman $1.000 millones, el equipo jurídico, técnico y financiero de la Alcaldía Distrital está revisando y verificando los documentos firmados que hacen parte de ese contrato de arrendamiento con Atlético Nacional.

Sobre las 7 de la noche el estadio ya estaba completamente vacío - Foto: Jaime Pérez - El Colombiano

Sánchez le reiteró a SEMANA que “son los equipos los responsables de cualquier situación que ocurra en el espacio en los diferentes partidos que se presenten”.

El contrato, que fue firmado entre las partes, incluye unas pólizas de garantía que son las que se espera se hagan efectivas para adecuar nuevamente el escenario deportivo en espacios como los baños, el arreglo de las vallas de publicidad y la reparación o reposición de las cámaras de vigilancia.

La reclamación de la Alcaldía al club empezará con la entrega de todas las pruebas que han sido recolectadas del hecho que deja 89 personas heridas y 30 policías afectados.

Si el equipo no acepta su responsabilidad para la reparación del escenario, “tendríamos que activar las pólizas que para este efecto se expiden”, aclaró el director del INDER.

De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, la asonada se presentó como respuesta de los barristas a la decisión de la junta directiva de Atlético Nacional de cortar los “beneficios económicos” que recibían desde hace más de 10 años.

“Las autoridades, como Cruz Roja, DAGRD y Secretaría de Salud, nos reportan que atendieron en sus puestos a 89 personas. Más o menos unos treinta policiales y más de cincuenta ciudadanos. De ellos, solo se trasladaron a cuatro a los hospitales”, manifestó Óscar Hurtado, alcalde encargado de Medellín.

El resto de los afectados recibieron atención en las instalaciones del estadio. En su mayoría, presentaron contusiones, efecto de los gases químicos y pánico. El informe de la administración distrital reseñó que ninguna de las heridas fue de consideración.

Por otro lado, los daños materiales son motivo de análisis. De momento, se tiene certeza de que 17 cámaras de seguridad fueron alteradas. El Instituto de Deportes y Recreación de Medellín (INDER) está avanzando en la evaluación de los estragos.

Tener que sacar 800 policías de la calle para ponerlos a cuidar un partido de Nacional que es un negocio privado es inaceptable. La ley es clara en que son las directivas las que deben contratar servicios de vigilancia privada. pic.twitter.com/OLp34PTQmn — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) April 17, 2023

El alcalde Daniel Quintero, quien está fuera del país y dejó en encargo a la administración, respaldó esa posición.

Desde Centroamérica, el mandatario escribió en Twitter: “No vamos a tolerar la violencia. Me toca poner hasta 800 policías por cada partido. No prestaremos el estadio a Nacional hasta que no se acuerden condiciones mínimas de seguridad entre barra y directivas”.