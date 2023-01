Esteban Restrepo, exsecretario de Gobierno de Medellín, se accidentó en la vía Sabanalarga - Liborina, Antioquia; esto es lo que se sabe

En los hechos, afortunadamente, no hubo víctimas mortales.

El exsecretario de Gobierno de Medellín, Esteban Restrepo, a través de sus redes sociales, contó que una camioneta en la que iba su equipo de trabajo en la vía Sabanalarga - Liborina, en el occidente de Antioquia, se volcó y dejó graves afectaciones.

Los hechos se registraron en medio de un recorrido que, el líder político del Movimiento Independientes, realizaba por diferentes municipios del departamento. Aunque, Restrepo, normalmente se movilizaba en la camioneta que se volcó, esta vez, había decidido irse en una van que iba detrás de esta. Sin embargo, solo fue un fuerte susto, nadie resultó con heridas de gravedad.

La camioneta en la que se transportaba parte de su equipo de trabajo, sufrió volcamiento. - Foto: Cortesía

“Hubo una piedra y un separador que provocó el incidente, pero afortunadamente los que iban en la camioneta están bien. Esperamos en el lugar más de seis horas para que llegara la aseguradora y la grúa y realizaran los respectivos procedimientos. En el carro iba manejando John, quien me presta servicios de conducción y también iba Lenin”, sostuvo el exsecretario de Gobierno de la capital antioqueña.

Todos estamos bien. No hay nadie herido. Tuvimos un accidente en la vía Liborina-Sabanalarga, Antioquia. Afortunadamente nada de gravedad. pic.twitter.com/eBHNhIqunf — Esteban Restrepo (@estebanrestre) January 12, 2023

Luego, Restrepo de inmediato se bajó de la van, en compañía de otras personas, y ayudaron a sacar a estas personas, que por fortuna y de milagro no les pasó nada. “Ellos tenían los cinturones de seguridad, abrimos las puertas y los sacamos a los dos, al principio muy nerviosos”. El exsecretario, continuará su recorrido por Antioquia hacia Sabanalarga, Olaya y Liborina.

Por estos días, el líder político y quien fuese la mano derecha del alcalde Quintero se encuentra recorriendo diferentes municipios del departamento, con el fin de hacer contenido que incentive el turismo y darse cuenta de las principales problemáticas que viven algunos lugares apartados de la región.

“Hace nueve días comencé este viaje. Arranqué desde Medellín en bicicleta hasta Arboletes, con el fin de dar a conocer lo maravilloso de este departamento; su gente, cultura, gastronomía y por supuesto contenido en cada uno de los municipios para aportar al turismo de la región”, contó Restrepo.

El Movimiento Independientes, en cabeza del ex secretario de Gobierno de Medellín, Esteban Restrepo, viajaron a Brasil, donde fueron veedores de las elecciones presidenciales desarrolladas el pasado domingo, 30 de noviembre. - Foto: Movimiento independientes

Por lo tanto, contó las adversidades de algunos municipios como Murindó y Vigía del Fuerte, por lo apartados que están. Allí solo se llega a través del río Atrato y las dificultades para obtener agua potable y otros recursos es casi imposible.

“Una ordenanza indica trasladar el municipio de Murindó hacia una parte más alta porque debido a las condiciones del agua, los niños están sufriendo graves problemas de salud. Es más, se ha conocido que muchos de ellos han muerto por desnutrición. Quedé muy conectado con la gente de allá y prometí que donde estuviera iba a trabajar por ellos”, sostuvo el líder político.

Exsecretario de Gobierno de Medellín, Esteban Restrepo, denunció censura en evento académico de Eafit

El exsecretario de Gobierno de la Alcaldía de Medellín y hoy precandidato a la Gobernación de Antioquia, Esteban Restrepo, afirmó que fue censurado de un evento académico, específicamente de ciencia y tecnología, quien iba a ser uno de los conferencistas en la Universidad Eafit. Acusó a los directivos de vetar su exposición, porque, al parecer, es cercano al alcalde Quintero y al presidente Gustavo Petro.

Restrepo fue invitado por el grupo estudiantil “Club de Inversiones y Negocios” de la institución de educación superior privada para que mostrara sus conocimientos en tecnología e innovación. La conversación estaba confirmada. Sin embargo, le comunicaron a través de correo electrónico que su presentación no se podría realizar por motivos de agenda y distribución de horario.

El exsecretario le contó a SEMANA que la Universidad Eafit no puede ser un claustro donde solamente pueden entrar los que piensen igual, debido a que tiene que dar las garantías democráticas y no excluir a absolutamente nadie.

“La exclusión es violencia, la actual rectora trabajó por muchos años con el gobernador Aníbal Gaviria y el exalcalde Sergio Fajardo, yo he sido opositor a ellos por muchos años. Particularmente esta rectora escribió una columna hace poco en contra del alcalde Daniel Quintero y pues claramente yo soy el codirector nacional del Movimiento Independiente. Por un montón de cosas, yo no tengo dudas que las directivas hayan tomado la decisión por este tema. Esto es una injusticia, no solamente contra mí, sino con la democracia del país”, sostuvo Restrepo.