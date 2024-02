Famoso comediante estadounidense fue asesinado mientras buscaba ‘placer’ en Medellín: este es el dramático testimonio de su familia

Su hermano, Eh Xiong, recibió el mensaje: “Me llamó y me pidió que le enviara dos mil dólares a las 7:27 de la noche. No me dijo por qué y no sonó diferente que antes. Intenté enviarle dinero, pero estaba en el avión a Seattle y la transacción no se realizó”. Lo que no se imaginó es que, en ese instante, su pariente estaba siendo amenazado con armas.