Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, dice que Gobierno Petro no intervendrá EPM tras reunión con MinMinas

“He recibido información de que el Gobierno nacional estaría planeando intervenir a EPM. No existiría fundamento alguno para que se tome esta decisión que sería catastrófica no solamente para Medellín, sino también para Colombia. EPM hoy genera entre el 23 % de la energía del país. Pido al Gobierno nacional que dé claridad sobre el tema. El país no puede seguir en medio de tanta incertidumbre”, dice la publicación en su cuenta de X, antes Twitter, que fue publicado este viernes en horas de la mañana.

“Lo importante era que el Gobierno nacional aclarara y lo que hemos entendido es que el ministro ha aclarado justamente que hay un trabajo conjunto, que básicamente no estarían pensando en esto, que no existiría ninguna justificación ni técnica ni jurídica para una intervención en EPM”, dijo Gutiérrez en las últimas horas de este viernes.

“Se ha venido realizando una agenda muy intensa donde todo el día de ayer estuvieron trabajando de manera articulada entre el Ministerio y EPM. El mensaje al país es que EPM es una empresa 100 % pública que aporta de manera significativa en términos en generación de energía y prestación de servicios públicos, pues esa coordinación institucional es fundamental para evitar una crisis de un posible racionamiento eléctrico que es en lo que está trabajando justamente el ministro y para que eso no ocurra y un actor tan importante como lo es EPM, está absolutamente coordinado con el ministerio, con el ministro y con su equipo para aportar desde acá. Esta es una empresa de país, esta no es una empresa solo para Medellín o para Antioquia”, agregó el mandatario.

“Yo quiero decirle a nuestra comunidad y a nuestra gente que el hecho de que hoy no tengamos un racionamiento de agua o de energía no significa que en el futuro no se pueda presentar esto si no hacemos un uso racional del agua y de la energía. Lo primero es que esto es entre todos y aquí tenemos que ayudar a resolver un problema serio que ya tiene el país. Han visto ustedes cómo ha sido este fenómeno de El Niño y cómo la lluvia de estos últimos días no son suficientes para los embalses y el agua es absolutamente necesaria tanto para el tema de consumo para los acueductos, pero también para el tema de la generación de energía, entonces la invitación es ahorrar agua y ahorrar energía”, finalizó.