Federico Gutiérrez le pide cita al presidente Petro: “No le cobre a Antioquia nuestras diferencias”

En efecto, Fico instó a Petro a no cometer un error dado que el cargo es técnico y se correría el riesgo de politizarlo, a pesar de la responsabilidad que se carga con millones de personas que usan las líneas del Metro.

También le pidió una reunión para debatir esta situación que se da en medio del proceso de empalme, no solo de la ciudad de Medellín, también de Antioquia, que es la otra protagonista en la junta directiva del sistema masivo.

“Lo invito al diálogo. Sé que no ha sido posible que hablemos. Por favor, no le cobre a Antioquia nuestras diferencias ideológicas”, concluyó Fico. De momento, no hay respuesta a la comunicación por parte del presidente.