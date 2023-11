Federico Gutiérrez y Daniel Quintero se enfrentan por supuesto desfalco en la Alcaldía de Medellín: “Saquearon y se volaron”

También criticó que, si bien Quintero tuvo $8 billones más que la administración anterior, se dejaron cuentas por pagar, el presupuesto de 2024 estaría desfinanciado y no alcanzó para saldar los compromisos sociales.

Con todo esto, Gutiérrez cuestionó: “ ¿Si tuvieron 8 billones de pesos más, por qué los programas sociales están desfinanciados? , ¿por qué no cumplieron las obligaciones financieras?, ¿dónde está la plata? Me parece muy grave”.

La respuesta de Daniel Quintero no se hizo esperar, quien arremetió contra el mandatario electo por las alertas que emitió en una rueda de prensa, donde sembró más dudas sobre su gestión y la de su gabinete.

El exalcalde escribió en su cuenta de X: “Fico, ¿cómo vas a saber qué te entregamos si no has asistido a ninguna de las 150 reuniones de empalme? Trabaja más y pelea menos”. Federico no refutó esta comunicación.