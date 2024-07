Federico Gutiérrez propone reconocer a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela

No para el rechazo mundial por lo acontecido en Venezuela este domingo : el CNE presentó a Nicolás Maduro como el ganador de las elecciones presidenciales, pese a los duros cuestionamientos por la legalidad del escrutinio. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sugirió que se reconozca a Edmundo González como ganador.

El presidente Gustavo Petro no se ha referido en público a lo sucedido y Gutiérrez aseguró que eso lo convertiría en un cómplice: “Maduro se robó las elecciones. Eso está más que claro. Lo que yo no entiendo es cómo, a estas alturas, no está claro para el Gobierno nacional. (…). Un largo silencio cómplice”.