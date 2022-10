Incautaron más de 2 kilos de oro en aeropuerto de Rionegro, Antioquia; lo llevaban escondido en botas

En los aeropuertos del país no solo encuentran casos de personas que buscan la manera de transportar droga, sino también elementos preciados como el oro. Esta vez,. ocurrió en el Aeropuerto José María Córdova de Rionegro.

Dos presuntos contrabandistas de oro fueron capturados por la Policía en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, cuando intentaron camuflar parte del botín en unas botas utilizadas por motociclistas de competición.

De acuerdo con el informe oficial del caso por parte de la división de Viajeros de la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín, los uniformados incautaron 2.351 gramos de oro, avaluados en $560.448.491.38, el cual pretendía ser sacado del país por viajeros del Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro.

Los procedimientos de control aduanero realizados por la DIAN, permitieron hallar la mercancía que pretendía ser sacada del país sin el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normatividad aduanera vigente, en el régimen de exportación.

Los sujetos fueron puestos a disposición de las autoridades que adelantan las investigaciones correspondientes de la procedencia del millonario cargamento.

Cargamento de oro en la India

Un ciudadano de nacionalidad india que intentaba pasar de contrabando cerca de un kilo de pasta de oro escondida en el recto fue detenido en un aeropuerto del noreste del país, informaron las autoridades el miércoles.

El contrabandista, que se dirigía a Nueva Delhi, fue detenido el lunes después de que un agente de seguridad detectara la “presencia de metal en la cavidad corporal” en el aeropuerto de Imphal, en el estado de Manipur (noreste).

Las autoridades le hicieron una radiografía que reveló la presencia de cuatro cápsulas en el recto, que contenían en total más de 900 gramos de pasta de oro, por un valor aproximado de 56.664 dólares (49.000 euros), según el comunicado de las fuerzas de seguridad.

Golpe a la minería ilegal

El presidente Gustavo Petro dio a conocer una nueva operación en contra de la minería ilegal, que en esta oportunidad dejó como resultado la destrucción de dos dragas más en Quibdó, capital del departamento del Chocó, una de las zonas más afectadas en el país por esta actividad ilegal.

“Dos dragas más de minería ilegal destruidas en Quibdó, Chocó”, escribió el presidente Petro en su cuenta de Twitter. El mensaje estuvo acompañado por un video que muestra el momento exacto en que se destruyen las dragas por medio de una explosión.

En los primeros días del mes de septiembre ya se han destruido unas 10 dragas utilizadas para la minería ilegal en el país. De acuerdo con el reporte del presidente Gustavo Petro, el pasado 5 de septiembre fueron destruidas siete dragas en el Bajo Calima, en el departamento del Valle del Cauca.

El pasado 20 de agosto, el presidente anunció su plan de seguridad contra las organizaciones multicrimen en la región del Magdalena Medio, que incluye la implementación de operaciones de interdicción eficaz y una nueva política minera.

“Le he pedido a la Armada Nacional hacer énfasis en la interdicción en el río Magdalena, interdicción en la actividad por medio de la cual no pase lo ilícito. No solamente se necesitan más embarcaciones para ello, sino también la voluntad de hacerlo”, manifestó el mandatario.