La rama judicial en Medellín se pronunció frente a la polémica justicia restaurativa

Sin duda los colombianos están cansados de la inseguridad. A diario se conocen casos de hurtos de celulares, vehículos, bicicletas, carteras y cualquier elemento que los amigos de lo ajeno ven la oportunidad de robar.

Una de las mayores quejas de la ciudadanía es que las denuncias no son efectivas y que pierden tiempo haciendo trámites y, en muchas ocasiones, el ladrón queda en libertad rápidamente.

Por esa razón, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, lanzó una propuesta que, aunque no se ha presentado al Congreso y se está elaborando, generará polémica por tratarse de una especie de reconciliación judicial entre la víctima y el victimario.

Según el ministro, sería una especie de justicia restaurativa para crear mecanismos complementarios a las leyes existentes del país.

“La justicia puede buscar la forma de reparar a las víctimas y eso puede ser más importante que el castigo penitenciario. Queremos buscar formas de mezclar el castigo tradicional con formas restaurativas donde la víctima propone cómo sería restablecida. Se lograría un acuerdo y, si eso restablece a la víctima, agresión o patrimonio, pues debe darse”, explicó Osuna.

En sentido estricto, lo que la idea del ministro crearía en el país es una opción para que la víctima y el victimario lleguen a un acuerdo y pueda existir una rebaja de pena por el delito cometido.

“Por ejemplo, una persona que le roban el celular se siente restablecida si le devuelven su celular, el agresor tendría que darle un celular nuevo e indemnizarlo con seis meses de factura del celular”, explicó el ministro.

Sin embargo, reconoce que esta propuesta podría no caer bien en la sociedad, pero pidió a los colombianos entender que podría haber otras alternativas como el trabajo social para que el victimario pague por su delito.

En ese sentido, en las últimas horas de este miércoles, el Presidente de la Federación Nacional de Jueces y Fiscales, Rafael Antonio Matos Rodelo, dijo que este enfoque de justicia restaurativa no significa impunidad. “Eso es lo que se quiere vender; justicia restaurativa implica verdad, reparación y compromiso de no repetición, no se puede convertir en una rueda suelta. A eso le apuntamos, estamos prestos a que el ministerio de Justicia y el Gobierno nacional, convoquen a las agremiaciones para ayudar a construir esas alternativas que necesariamente van a fortalecer nuestra paz social”, indicó.

Matos aseguró que hasta ahora no ha tenido ningún diálogo al respecto con el Gobierno ni con el ministro de Justicia para construir esa reforma, pero que tiene las puertas abiertas para empezar a hacerlo.

“Aplaudimos esas iniciativas y que se tenga en cuenta a los gremios y específicamente, en mi caso, a la Federación Nacional de Jueces y Fiscales a construir de alguna manera una respuesta a esta creciente impunidad”, manifestó.

También dijo que este tipo de fórmulas ayudan a que cese el hacinamiento tan grande que en la actualidad hay en los centros carcelarios de todo el país. “Existe una cantidad de conductas que se han criminalizado, pero en realidad implican unos gastos enormes para el Estado, y que eventualmente se podrían buscar alternativas diferentes, reconociendo el derecho a las víctimas, a su reparación y a las garantías de la no repetición”, afirmó.

Asimismo, dijo que desde la Federación Nacional de Jueces y Fiscales se encuentran complacidos por la propuesta del ministro de Justicia; aunque también criticó el ejemplo que dio, dijo que no fue el más adecuado para explicarla.

“Es un mecanismo de construcción de paz social, porque la justicia restaurativa en todo el mundo se está imponiendo. El Estado debe responder, no solamente en buscar el efecto que se da con la conducta, sino cuáles son las causas, por qué esta persona se ve avocada a delinquir, cuáles son sus antecedentes comunitarios, cómo es su vecindario; lo que ignoramos en muchas ocasiones”, concluyó.

De otro lado, el Presidente del Consejo de Estado, Carlos Enrique Moreno Rubio, dijo que respeta que sea un tipo de justicia diferente. “Hay que ver cómo sale adelante. Todo lo que sea en beneficio de la administración de justicia, bienvenido sea”, señaló.

Cabe recordar que estas declaraciones se dieron en el marco del Congreso de Jueces y Fiscales del país, evento que se realiza cada año, sin embargo, este tenía tres versiones aplazadas a causa de la pandemia por la covid-19.