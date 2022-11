Lamentable: Otra mujer murió tras practicarse un procedimiento estético en Medellín

- Foto: Future Publishing via Getty Imag

Los casos de personas que mueren en medio de las cirugías estéticas o en el proceso de recuperación, tienen alarmados a las autoridades de salud, pero también a las personas que están en planes de realizarse este tipo de procedimiento. Esta vez, se conoció el caso de una mujer que murió tras estar en el proceso de recuperación de una cirugía en la capital antioqueña.

Según versiones, la mujer identificada como Diana Marcela, de 35 años de edad, se había sometido a una cirugía estética en la segunda semana de octubre. Todo marchaba muy bien los primeros días de recuperación en su casa en compañía de sus familiares. Sin embargo, todo empezó a empeorar en el momento que la mujer notó cambios en su cuerpo y varios dolores.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, la mujer fue trasladada por sus familiares el pasado lunes, 7 de noviembre, hasta una clínica ubicada en el barrio Bélen, donde le realizaron el procedimiento estético, pero por las molestias que no aguantaba la mujer fue llevada a otro centro asistencial cercano.

Posteriormente, antes de que llegaran al hospital, la mujer ya había muerto, antes de ser atendida por el personal médico.

Tatiana María Quiceno Ibarra, directora de Calidad y Redes de Salud de la Gobernación, reveló que en 2022 han perdido la vida cinco personas en el departamento, en el contexto de procedimientos de belleza. Los casos se han reportado, principalmente, en los municipios que integran el Área Metropolitana del Valle de Aburrá: Medellín y Bello.

Por lo general, los procedimientos que se practican en sitios no certificados por las secretarías de Salud del departamento terminan mal. Entre tantas cosas, el personal médico no está habilitado ni mucho menos capacitado para prestar este tipo de servicios. Además, en algunos sectores no se cuenta con los espacios adecuados para la atención.

Lo peligroso es cuando las afectaciones empiezan a migrar a otras partes del organismo y amenazan la estabilidad de los sistemas. Esa condición se identificó en 23 cadáveres que ingresaron en los últimos cinco años al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Medellín, quienes tuvieron como antecedentes cirugías estéticas.

A juicio del cirujano plástico Juan Carlos Vélez, los primeros elementos que se deben tener en cuenta a la hora de buscar a un especialista son: verificar los títulos académicos del médico, identificar que la clínica tenga el visto bueno de las autoridades de salud, evitar garajes y viviendas remodeladas para la atención, también desconfiar de los precios bajos.

Otra de las aristas que preocupa a las autoridades son los servicios estéticos que se les ofrecen a los ciudadanos extranjeros con el fin de que entren a un quirófano en Medellín. Un paquete incluye los exámenes preparatorios, la cirugía y el tiempo de recuperación se cumple en diferentes hoteles de la ciudad.

Estos casos, cada vez son más recurrentes en Medellín

Cabe recordar que, el pasado 20 de octubre, una paciente de 52 años perdió la vida en Medellín cuando se realizaba un procedimiento estético en una exclusiva clínica del barrio El Poblado. De acuerdo con el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, las causas de la muerte son materia de investigación. Esa entidad asumió el estudio del caso.

La víctima fue identificada como Mónica María Rodríguez, colombiana residente en Estados Unidos y que viajó hasta la capital de Antioquia para practicarse una lipotransferencia y un retoque en la papada. La intervención empezó en la mañana de este jueves, pero culminó con la trágica noticia de que había muerto por complicaciones en el quirófano.

Las autoridades judiciales acudieron a la clínica cuando los médicos advirtieron sobre el deceso. En ese sitio se realizaron las labores urgentes y luego trasladaron el cadáver hacia las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde darán el dictamen final sobre las condiciones que impulsaron el fallecimiento.

Por el momento se desconoce si el centro de intervención estético contaba con todos los requisitos para operar. La Secretaría de Salud de Antioquia será la entidad encargada de ponerle la lupa a este establecimiento. En lo que va corrido del año, las autoridades sanitarias han cerrado dos clínicas en Medellín por prácticas estéticas irregulares.