Una mujer falleció luego de someterse a un procedimiento estético en Medellín

Las autoridades del Valle de Aburrá confirmaron la muerte de una enfermera de 42 años que se agravó en medio de una intervención estética en una clínica especializada de la capital de Antioquia.

La mujer fue identificada como Danay Gisela Padilla Rodríguez, quien acudió el pasado miércoles a los servicios de una entidad privada del barrio El Poblado para mejorar uno de sus rasgos físicos.

De acuerdo con el reporte de la Policía Judicial, las condiciones de salud de la enfermera se complicaron en el sitio horas después del procedimiento, por lo que fue remitida a urgencia a una clínica de mayor nivel del sector.

Así las cosas, a la una de la tarde del jueves, ingresó a la Clínica de Las Vegas sin signos vitales al servicio de urgencias. Dada la situación, los médicos pidieron el apoyo de la Policía Metropolitana que se encargó de la inspección técnica del cadáver.

Según las estadísticas de la Secretaría de Salud de Medellín, hasta el 2019, al menos 16 fallecimientos han sido calificados por Medicina Legal como complicaciones producto de las intervenciones estéticas en la ciudad. Sin embargo, las denuncias superan los 130 casos.

La Gobernación de Antioquia y la Personería del distrito mostraron preocupación por la situación crítica que hay en la ciudad, donde algunos hoteles han sido adaptados para los servicios de recuperación luego de la intervención.

“Con el incremento del turismo estético en el país, se da un crecimiento, no solo en el sector salud, sino también en el de turismo ya que los paquetes de cirugías contienen -además de la realización del procedimiento- el hospedaje en hoteles, masajes, medicamentos y fajas especiales”, afirmó el Ministerio Público.

Recientemente, una abogada de 28 años falleció en una vivienda donde realizaban procedimientos estéticos de manera irregular en el municipio de Bello, norte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Al parecer, el hecho se habría presentado mientras la mujer estaba sobre una camilla donde le practicaban una serie de masajes.

Una vez los empleados del sitio alertaron a las autoridades de la emergencia, los organismos de socorro acudieron al sitio donde la encontraron sin signos vitales.

Ante la situación -que hasta el momento no es atribuida al procedimiento que se practicó al interior del inmueble-, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía asumieron los estudios del caso que, por ahora, no entregan detalles del hecho.

Sin embargo, SEMANA conoció que los empleados del establecimiento estético les dijeron a las autoridades que la víctima acudía al sitio con frecuencia, dado que desde diciembre de 2021 inició el proceso de los masajes y, desde entonces, los tomaba periódicamente.

Ahora bien, la Secretaría de Salud de Bello aclaró que el establecimiento donde falleció la mujer no cuenta con la autorización sanitaria para prestar los servicios estéticos que anunciaban por medio de las redes sociales.

Si bien la entidad que da luz verde para habilitar este tipo de negocios es la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, son las organizaciones municipales las que deben realizar la vigilancia y control a los permisos que se otorgan en materia de saneamiento básico.

En este caso, en particular, “no se evidencia registro de solicitud de visita o seguimiento a este establecimiento. Lo que significa que presuntamente es un establecimiento no registrado, al no observar solicitud de inscripción ante el ente territorial, el cual no tendría permiso para operar”, señaló la Secretaría de Salud de ese municipio.

La misma cartera recomendó que a la hora de realizarse procedimientos de belleza, lo haga en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) autorizadas por la Gobernación de Antioquia para prevenir hechos similares.