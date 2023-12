Estas serían las hipótesis de la muerte de mujer que aceptó cita a ciegas en redes y apareció sepultada en el Cauca

Por ejemplo, se tienen las imágenes del momento exacto en el que la mujer se montó en un carro particular en la capital del Cauca y tomó rumbo desconocido. Aparentemente, se iba a reunir con un sujeto que conoció en internet.

No se tiene certeza de quién estaría detrás del hecho, aunque no se descarta que una organización ilegal la hubiera retenido, pero la familia no denunció presiones para pagar por su liberación, como comúnmente ocurre en esa zona del país.