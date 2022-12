Ya es un hecho: se encendió Hidroituango y entró en operación comercial tras pruebas exitosas de las unidades 1 y 2

Empresas Públicas de Medellín (EPM) anunció que ya es un hecho que las unidades 1 y 2 del proyecto Hidroituango entran en operación comercial, por lo tanto, deja de ser un proyecto y se convierte en Central Hidroeléctrica Ituango.

Este anuncio se da en el marco de las pruebas finales de estas unidades, que dieron resultados satisfactorios. “Los resultados fueron tan buenos que hoy mismo el proyecto pasó de ser proyecto a convertirse en central”, manifestó el alcalde Quintero.

“La gran noticia es que podemos iniciar la operación comercial, es decir, inaugurar la Central Hidroeléctrica Ituango el día de hoy. Acaba de pasar el proyecto de la vicepresidencia de proyectos a la vicepresidencia de generación y eso significa en resumidas palabras que ya es un equipo de generación el que toma el proyecto y que en unos segundos va a dar la instrucción para que se empiecen a mover las máquinas en operación continua de Hidroituango”, agregó Quintero.

Así las cosas, a partir de este miércoles 14 de diciembre de 2022 esta megaobra entra al Sistema Nacional, aportando el 5% de la energía del país. Se estima que los ingresos diarios sean por 4.000 millones de pesos.

¡Lo logramos! Como lo prometimos, sacamos adelante a Hidroituango. A partir de este momento deja de ser un proyecto y se convierte en la Central Hidroeléctrica Ituango, la que generará energía para todo el país. pic.twitter.com/UkvUHPVdIF — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) December 14, 2022

Las pruebas a las que se sometieron las dos unidades consistieron en iniciar cada máquina para sincronizarla al sistema eléctrico nacional, donde se iniciará aumentando gradualmente su carga de potencia hasta llegar a una generación de energía eléctrica cercana a los 260 MW (megavatios), máxima potencia dado el nivel actual del embalse. A partir de este momento, realizaron un paro intencional de la máquina que permitió evaluar, ante esta exigencia técnica, el comportamiento de las condiciones eléctricas, mecánicas, hidráulicas y en general de todo el sistema ante el retorno de la máquina a cero potencia.

EPM reiteró a las comunidades, que Hidroituango es una central de generación segura, estable y desde el Centro de Monitoreo Técnico, CMT, se hace seguimiento las 24 horas del día, a más de tres mil variables, lo que permite identificar cualquier señal de riesgo y actuar con la debida anticipación.

Lo que desarrollarán los ingenieros es cargar las dos máquinas de a poco hasta llegar a sus niveles más altos de capacidad. El relleno fue de 169 metros cúbicos de agua por segundo procedentes del embalse donde se acumula el río Cauca.

Si bien este procedimiento debía realizarse antes del 30 de noviembre, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres frenó el experimento con el que Empresas Públicas de Medellín (EPM) buscó darles continuidad a las unidades de generación.

Evacuación de comunidades aguas abajo; ya regresaron a sus territorios

Cerca de 5.200 habitantes de las poblaciones aguas abajo del proyecto Hidroituango, desde muy temprano iniciaron el proceso de evacuación, con el fin de que en la hidroeléctrica realicen las pruebas finales de alta potencia en las turbinas 1 y 2.

Estas personas se desplazarán hacia 17 puntos de concentración seleccionados por las mismas comunidades. Pero estas personas, en su mayoría, las llevaron a estaderos y balnearios, donde realizaron diferentes actividades financiadas por EPM.

Específicamente, los habitantes viven en los sectores ribereños de Briceño e Ituango y los corregimientos de Puerto Valdivia, en el municipio de Valdivia, y El Doce del municipio de Tarazá. Esta actividad, cabe recordar, fue solicitada por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, UNGRD, mediante la resolución 1056, como requisito para la operación segura de Hidroituango.

Genaro Graciano, habitante de Puerto Valdivia, le contó a SEMANA que desde muy temprano iniciaron con la realización del desayuno y almuerzo para darle a varias personas de la zona, mientras que otros habitantes estarán en reuniones y asambleas. Dejó claro que la incertidumbre aún sigue presente, debido a que no se trata solo de una evacuación, sino de cómo vaya a reaccionar en el futuro el macizo rocoso de la hidroeléctrica.

“El tiempo que sacaron para evacuar es muy corto. Siete horas no es suficiente y después de ese tiempo no sabemos qué pueda ocurrir. Terminado ese tiempo, todos volverán a sus casas y no sabes que va a ocurrir de ahí en adelante”, sostuvo Graciano.