Hidroituango: inician las evacuaciones de las comunidades aguas abajo; ¿se fueron de día de sol?

Cerca de 5.200 habitantes de las poblaciones aguas abajo del proyecto Hidroituango, desde muy temprano iniciaron el proceso de evacuación, con el fin de que en la hidroeléctrica realicen las pruebas finales de alta potencia en las turbinas 1 y 2.

Estas personas se desplazarán hacia 17 puntos de concentración seleccionados por las mismas comunidades. Pero estas personas, en su mayoría, se irán para estaderos y balnearios, donde realizarán diferentes actividades financiadas por EPM.

¿Quién dirige la evacuación?

Los alcaldes como presidentes de los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres de Briceño, Ituango, Valdivia y Tarazá, articulados con el DAGRAN y con el apoyo de EPM.

Específicamente, los habitantes viven en los sectores ribereños de Briceño e Ituango y los corregimientos de Puerto Valdivia, en el municipio de Valdivia, y El Doce del municipio de Tarazá. Esta actividad, cabe recordar, fue solicitada por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, UNGRD, mediante la resolución 1056, como requisito para la operación segura de Hidroituango.

Los ejercicios de evacuación preventiva se extenderán hasta las primeras horas de la tarde de este miércoles. Mientras tanto, las pruebas para la entrada segura en operación de las dos primeras unidades se realizarán, a las 9:00 a.m. y la otra a las 11:30 a.m.

Genaro Graciano, habitante de Puerto Valdivia, le contó a SEMANA que, desde muy temprano, iniciaron con la realización del desayuno y almuerzo para darle a varias personas de la zona, mientras que otros habitantes estarán en reuniones y asambleas. Dejó claro que la incertidumbre aún sigue presente, debido a que no se trata solo de una evacuación, sino de cómo vaya a reaccionar en el futuro el macizo rocoso de la hidroeléctrica.

“El tiempo que sacaron para evacuar es muy corto. Siete horas no es suficiente y después de ese tiempo no sabemos qué pueda ocurrir. Terminado ese tiempo, todos volverán a sus casas y no sabes que va a ocurrir de ahí en adelante”, sostuvo Graciano.

Sin embargo, desde EPM, reiteraron a las comunidades, que Hidroituango es una central de generación segura, estable y desde el Centro de Monitoreo Técnico, CMT, se hace seguimiento las 24 horas del día, a más de 3 mil variables, lo que permite identificar cualquier señal de riesgo y actuar con la debida anticipación.

La prueba a la que se someterán las dos unidades consiste en iniciar cada máquina para sincronizarla al sistema eléctrico nacional y cuando se tenga listo este proceso, se irá aumentando gradualmente su carga de potencia hasta llegar a una generación de energía eléctrica cercana a los 260 MW (megavatios), máxima potencia dado el nivel actual del embalse. A partir de este momento, se realizará un paro intencional de la máquina que permitirá evaluar, ante esta exigencia técnica, el comportamiento de las condiciones eléctricas, mecánicas, hidráulicas y en general de todo el sistema ante el retorno de la máquina a cero potencia.

Aunque se tenía la esperanza de realizar el procedimiento antes de terminar el mes de noviembre por el temor de recibir las millonarias multas de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, apenas 14 días después se ejecutará, pero EPM esquivó las sanciones.

Si bien la compañía de servicios públicos no prendió de manera continua las dos primeras turbinas, tal como lo reseña el acuerdo con la Comisión, logró sincronizar las dos turbinas al Sistema Interconectado Nacional, lo que representaría el cumplimiento de los objetivos.

Ahora bien, en dado caso de las pruebas a máxima potencia muestren resultados favorables, la inauguración del proyecto de generación de energía de Hidroituango se podría dar la próxima semana, tras esperarla desde hace más de dos años.

EPM estima que sobre el mediodía de este miércoles, se tendrá la evaluación definitiva de las pruebas realizadas a las dos unidades y de manera simultánea las personas que realizaron la evacuación preventiva podrán regresar a sus hogares.