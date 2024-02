Los escandalosos hallazgos en Telemedellín que salpican a la administración de Daniel Quintero

Si bien Telemedellín tiene la potestad de entregar proyectos a dedo y tiene ingresos de privados, la Contraloría llamó la atención de que estas condiciones no la exentan de cumplir con los principios básicos de contratación: “Selección objetiva y transparencia”, más cuando hay dineros públicos sobre la mesa.

El distrito invirtió cerca de $299 millones para una pauta digital con cuatro cuestionadas organizaciones: “Llama la atención que del listado haya medios de los que no se encuentren páginas web o que, simplemente, sus perfiles en redes sociales no ofrezcan un destacado alcance, o no se halle registro de dichos perfiles”.