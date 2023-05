Padre de hincha asesinado en Medellín enfureció contra el alcalde Daniel Quintero y envió sentido mensaje a aficionados

William Gallego perdió a su hijo, Alejandro Gallego, en medio de una batalla campal que protagonizaron hinchas de Atlético Nacional y el Medellín en las inmediaciones del estadio Atanasio Girardot. En diálogo con SEMANA, reprochó el manejo que le ha dado a la situación el alcalde Daniel Quintero y envió un sentido mensaje a los hinchas paisas.

Empezó diciendo que la violencia saltó al fútbol por la política y, desde entonces, en las tribunas se ha mostrado la cara más oscura de “la degradación de la sociedad”. A su juicio, el problema no es nuevo ni exclusivo de la capital de Antioquia, pero no se le estaría dando la atención necesaria: “Uno desde los estadios ve las cosas muy fáciles”.

A su hijo lo atacaron desconocidos con armas blancas y objetos contundentes cuando cargaba los colores que no desamparó desde que nació. Con orgullo ondeó el verde y el blanco por las calles del departamento. En tres meses, se fijó el objetivo de montarse en un avión con destino a Estados Unidos con la misma fiebre que tenía por el equipo.

“Él tenía una pasión por Nacional y eso no lo convierte en criminal”, manifestó su padre sobre los mensajes divulgados en los medios de comunicación y redes sociales donde, según dice, se estaría empañando el nombre del joven asesinado. “Mi hijo era solo paz y tranquilidad. Solo con verle los ojos uno podía darse cuenta de que no era malo”, dijo entre lágrimas.

Alejandro Gallego, hincha de Nacional asesinado en Medellín. - Foto: Suministrada a SEMANA.

En medio del tormentoso viacrucis por el que está pasando, mostró su malestar por las afirmaciones que ha emitido el alcalde Daniel Quintero. Las personas cercanas a Alejandro Gallego interpretaron sus trinos como desafortunados: “Él le achacó la violencia a los que resultaron muertos. Mi hijo no era un tipo violento. Nosotros admirábamos a este alcalde”.

Detalló que la familia respaldó el proyecto político del mandatario en las elecciones de 2019 porque pensaron que “era diferente a la clase política tradicional, pero dañó el buen nombre de mi hijo”.

El comentario del alcalde que sacó de casillas a la familia Gallego apareció en Twitter el pasado 30 de abril, luego de que la Policía Nacional confirmara el fallecimiento del joven y otro hincha.

Al hincha lo atacaron con arma blanca en las inmediaciones del estadio Atanasio Girardot. - Foto: Suministrada a SEMANA.

“Hoy a las dos de la mañana dos hinchas, alias el Zombie del Nacional y la Hormiga del Medellín, se trabaron en una riña campal que les costó la vida. Actuaremos con todo el peso de la ley”, redactó Quintero y anunció una recompensa de 200 millones de pesos a cambio de información que permitiera la identificación y judicialización de los responsables.

William Gallego, quien vive en Norteamérica desde hace una década, reconoció que la fórmula para darle tranquilidad al fútbol es despedir de las filas a las organizaciones delincuenciales y retomar el verdadero sentido del deporte: “Saquen a todos los bandidos del fútbol porque ellos son los responsables de toda la violencia, no los hinchas”.

El hincha de Nacional tenía el propósito de viajar en tres meses a Estados Unidos. - Foto: Suministrada a SEMANA.

Él confía en que la justicia pueda esclarecer los confusos hechos en los que perdió la vida su hijo. Mientras le daba el último adiós, apareció una parte de la fanaticada de Atlético Nacional e Independiente Medellín para presentarle los nombres de las personas que causaron la tragedia. En particular, un hombre habría desencadenado el caos.

La administración distrital reveló que varios sujetos que estuvieron involucrados en esta situación ya han sido identificados y se avanza en la recolección de las pruebas para poder solicitar la detención. Además de las grabaciones de las cámaras de seguridad, los investigadores han recopilado varios testimonios donde involucran a varios personajes.

El padre de Alejandro recomendó no extenderle el dolor a otra familia “por defender un trapo. Yo no quiero más violencia y no quiero que vayan a pelear por la muerte de mi hijo. Acá no se puede seguir con esta política de odio”, concluyó.