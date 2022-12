Procuraduría le da 24 horas a Javier Pava para que justifique con pruebas sus advertencias sobre Hidroituango

Hace apenas dos días, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, habló con Vicky en SEMANA. En el marco de la entrevista, para hablar del inicio de operaciones de la Central Hidroeléctrica de Ituango, más conocida como Hidroituango, el mandatario de la ciudad cargó bastante fuerte contra Javier Pava, director general de la Unidad de Gestión de Riesgo. Pava, de manera sorpresiva, convocó a una rueda de prensa para expresar “su preocupación frente a la entrada en operación de las dos turbinas del proyecto Hidroituango”.

El director general de Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Javier Pava Sánchez, señaló durante la referida rueda de prensa el supuesto riesgo de las comunidades de la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico Ituango frente a la entrada en operación de las dos turbinas por Empresas Públicas de Medellín (EPM) como entidad responsable. “Nosotros habíamos advertido en la Resolución 1056 del 4 de noviembre de 2022 el riesgo al que está expuesta la población que se encuentra aguas abajo, ya que los procesos de vibración de la operación de las turbinas podrían generar algunos efectos externos al macizo rocoso y, por lo tanto, considerábamos que, de acuerdo con el principio de precaución, se realizara la evacuación inmediata de las familias ubicadas en el corregimiento de Puerto Valdivia y hasta el kilómetro 12 de Tarazá, teniendo en cuenta la información que obtuvimos frente a los problemas de inestabilidad que se presentan en el lugar”, afirmó Pava Sánchez.

El funcionario recordó que el organismo que él dirige le solicitó al Servicio Geológico Colombiano (SGC) una inspección en el proyecto, cuyo informe arrojó que se identificaron problemas de inestabilidad en la presa y dificultades de erosión en las áreas subterráneas, por lo que recomendó realizar una serie de estudios adicionales para confirmar las condiciones de estabilidad del macizo. Adicionalmente, dijo, la UNGRD recibió el informe final del empalme realizado por un experto en el tema acerca de lo que podría suceder ante la inestabilidad del macizo rocoso, las “graves consecuencias” que generarían su colapso y la posible avenida torrencial que se daría sobre la presa.

“Estos dos informes los hemos considerado en el análisis de riesgos que realizamos, generándonos una grave preocupación y la advertencia a los responsables frente a la puesta en operación del proyecto. Creemos que es irresponsable adelantarlo y ponerlo en marcha sin tener la seguridad y la tranquilidad que debemos ofrecerles a los ciudadanos que están aguas abajo del embalse”, recalcó Pava Sánchez. “Nosotros como entidad encargada de la Gestión del Riesgo de Desastres hemos advertido estas circunstancias y seguimos insistiendo en que se tomen las acciones que corresponden, pero serán las autoridades responsables y competentes de estos casos quienes adelanten las medidas que para tal efecto consideren. Esperemos que esto no termine en una tragedia, que nos estemos equivocando y realmente no suceda nada, pero donde pase una emergencia tendremos que entrar a revisar las advertencias y las recomendaciones que desde la Unidad hemos realizado frente a la protección de la vida en primera instancia”, puntualizó el director general de la UNGRD.

Frente a las advertencias de “tragedia”, el alcalde de Medellín le respondió desde Vicky en SEMANA. Según dijo, el director de Gestión de Riesgo ni siquiera asistió a la zona. Además, los dejó esperando en varias reuniones y se conectó desde internet. “Fue un mal nombramiento del presidente Petro, se debería ir, pero eso no es decisión mía”, aseguró Quintero.

“Que se desconecte de esas influencias políticas”, agregó Quintero, quien señaló que las declaraciones de Pava Sánchez están “contaminadas de política” y motivadas por personas como la senadora Isabel Zuleta, quien nació en la región y es opositora del proyecto. De acuerdo con el alcalde de Medellín, el agua que cae del vertedero está cayendo por donde no es. “Lo ideal es que pase por la casa de máquinas. Lo que han dicho los expertos es que la única forma de arreglar le problema es poner a funcionar Hidroituango. El agua pesa mucho y puede erosionar la base y ante ese riesgo necesitamos que Hidroituango funcione con cuatro turbinas. Cuando se seque se hacen los arreglos. La posición del director de Gestión de Riesgo me parece errática, a él lo estuvimos esperando en el PMU (Puesto de Mando Unificado), no llegó, él no conoce el proyecto”.

“Francamente no sé a qué hora se levanta, eran las nueve de la mañana, luego a las diez de la mañana conectó a un delegado, ni siquiera él, y a las cuatro de la tarde salió con un informe contradiciendo los informes, contaminadas de política. Tenemos la seria preocupación de que haya una influencia de la senadora (Isabel) Zuleta en las decisiones que toma Gestión de Riesgo”, agregó Quintero. “La senadora Zuleta ha criticado, en algunas cosas con razón –yo no era alcalde de Medellín, era otra EPM–, que muchas personas fueron desplazadas por cuenta de este proyecto, pero ella ha hecho toda su carrera con la idea de tumbar Hidroituango. Tenemos información muy seria de la influencia de ella en la Unidad de Gestión de Riesgo es muy grande y estaba muy molesta porque la pusimos a funcionar. Y salió a las cuatro de la tarde el director de Gestión de Riesgo con esa declaración”, agregó.

Según dijo Quintero, el director de Gestión de Riesgo debe responder con claridad si quiere “desembalsar” Hidroituango, es decir, abolirlo, y responder si es verdad o no que la senadora Isabel Zuleta es el poder en la sombra del organismo del Gobierno. Dependiendo de su respuesta, dijo: “que se quede o si no, que se vaya”. De todas maneras, dijo, él no tiene competencia para definir el rol del director de Gestión de Riesgo, pero a su modo de ver “fue un mal nombramiento del presidente Gustavo Petro, se debería ir, pero no es decisión mía”.

En el marco de esta controversia, la Procuraduría se pronunció y le dio 24 horas a Javier Pava Sánchez para que justifique sus advertencias. “Apreciado director, la Procuraduría Delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial (PDGGT), en ejercicio de las funciones otorgadas por los artículos 118 y 277 de la Constitución Política, así como en los numerales 1, 2 y 5 del artículo 24 del Decreto Ley 262 de 2000 modificado por el Decreto Ley 1851 de 2021, en especial las de vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, la defensa del orden jurídico, el patrimonio público, las garantías y los derechos fundamentales, culturales, colectivos o del ambiente, adelanta vigilancia preventiva al cumplimiento de las normas y disposiciones relativas a la Gestión del Riesgo de Desastres establecidas en la Ley 1523 de 2012″, se lee en la misiva del Ministerio Público, conocida por SEMANA.

“Así, la PDGGT desde el mes de febrero del presente año, ha efectuado vigilancia preventiva a la Gestión del Riesgo de Desastres del Proyecto Hidroeléctrico Ituango (Proyecto Hidroituango) y de los municipios aguas abajo del sitio de presa con el propósito de velar por la vida y bienes de los habitantes, la seguridad de los trabajadores, proteger el medioambiente y garantizar el desarrollo sostenible para Colombia. En el marco de esta acción preventiva, la Procuraduría, a través de esta delegada, de los procuradores provinciales o regionales o de sus funcionarios, ha asistido a todos los espacios en los que se ha tratado la Gestión del Riesgo de Desastres del Proyecto Hidroituango, incluidos los tres (3) Puestos de Mando Unificado (21, 25 de octubre y 5 de noviembre) en los que en su condición de director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) manifestó dudas con relación a la “estabilidad del macizo rocoso”. Para el caso del PMU del 5 de noviembre efectuado en el corregimiento de Puerto Valdivia (Valdivia) en la misma condición, indicó que era necesario que el Servicio Geológico Colombiano (SGC) hiciera una visita al Proyecto Hidtroituango y diera su concepto técnico sobre el asunto de este oficio”, agregó la Procuraduría.

En la rueda de prensa, el director de la @UNGRD, @javier_pava_s, cuestionó evacuación realizada a los habitantes de #PuertoValdivia, ya que no se hizo en el escenario más crítico de una posible ruptura de la presa por un caudal de 368 mil m3 por segundo, sino en el menos crítico pic.twitter.com/nvPNLwpctL — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) December 14, 2022

“El 14 de diciembre, luego de que se efectuara la “Evacuación Preventiva” ordenada en el Artículo 4 de la Resolución UNGRD 1056 del 4 de noviembre de 2022 y que Empresas Públicas de Medellín (EPM) hiciera las pruebas dinámicas con rechazo de carga a máxima potencia de las unidades de generación 1 y 2 del Proyecto, en rueda de prensa, en el ejercicio de sus funciones, usted advirtió que los procesos de vibración en la operación de las turbinas podían generar riesgos a la población aguas abajo y por eso, basado en el principio de precaución se había ordenado la evacuación en la Resolución 1056. En la misma rueda de prensa indicó que tenía información con relación a los problemas de inestabilidad en el macizo rocoso y que había solicitado al SGC hiciera una inspección y presentara un informe el cual indicó que ya había sido recibido. Por último, en su alocución también precisó que había recibido un informe de Dr. Modesto Portilla acerca de la estabilidad del macizo rocoso. Sin embargo, contrariamente al principio de oportuna información consagrado en el numeral 15 del artículo 3.° de la Ley 1523 de 2012, que obliga a las autoridades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) a mantener debidamente informadas a todas las personas naturales y jurídicas sobre las posibilidades de riesgo, el citado informe del SGC no fue presentado en las reuniones preparatorias a la “Evacuación Preventiva”, ni tampoco, a la fecha, ha sido publicado en la página web de la UNGRD o del SGC”, señaló el Ministerio Público.

Bajo ese contexto, el Ministerio Público le dio 24 horas al director de Gestión de Riesgo para que explique de dónde sacó sus advertencias. “Dado que la omisión en dar a conocer esta información afecta la Gestión del Riesgo de Desastres del Proyecto Hidroituango, que se trata de una información pública y que, por lo tanto, debe difundirse a la mayor brevedad a todos los actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, a esta delegada en el ejercicio de sus funciones y a la comunidad en general, le solicitamos con carácter urgente que, en el trascurso de las 24 horas siguientes al recibo de esta comunicación, sean remitidos los informes de la inspección que hizo el SGC al Proyecto Hidroituango, así como el informe del Dr. Portilla al correo: gestionygobernanzaterritorial@procuraduria.gov.co Así mismo, dentro del mismo plazo, deben ser enviados a EPM, al gobernador de Antioquia, a los alcaldes de Briceño, Cáceres, Ituango, Medellín, Tarazá y Valdivia y a los voceros de las Juntas de Acción Comunal participantes en los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres, remitiendo copia de la constancia de su envío al correo antes indicado”.