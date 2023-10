Reconocido periodista de Medellín denunció golpiza por parte de miembro de campaña política

El periodista Luis Guillermo Sosa @Pikerias , ya más calmado explicó qué fue lo que pasó. Eso no se puede permitir... #campañasinviolencia @FicoGutierrez @AlbertCorredor @JuanCaUpeguiV @Juancamilorpog @Luis_Perez_G @AndresJRendonC @Mauriciotobonf @LuisFSuarezV https://t.co/RK0RCK9igB pic.twitter.com/sSEKGt1msa

Pike alcanzó a contar cinco golpes y solo se levantó de la calle cuando perdió de vista al agresor: “Yo me quedé en shock, luego me paré y le dije a ella que soy de Minuto 30, soy amigo del candidato y le voy a informar. Esto no se puede permitir”, agregó el periodista.