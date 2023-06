Rifirrafe en redes entre Daniel Quintero y Fico Gutiérrez por tarifas de EPM

En redes sociales se mantiene el rifirrafe entre el alcalde de Medellín, Daniel Quintero y el excandidato presidencial Federico Gutiérrez, por las tarifas de energía y el anuncio de congelarlas.

Frente a este tema, Fico indicó en su cuenta de Twitter: “Politiquería pura. Un engaño a la gente de parte de quienes hoy mal gobiernan a Medellín. La reducción de tarifas es una gran farsa”.

Cuestionamiento de Fico Gutiérrez a Daniel Quintero.

Ante esta afirmación, la respuesta de Quintero Calle no se hizo esperar y escribió en esta misma red social: “Les ha dolido en el corazón que congelemos la tarifa de la energía. Se sueñan con volver al poder para subirla de nuevo”.

Posteriormente, llegó una nueva respuesta de quien posiblemente sería de nuevo candidato a la alcaldía de Medellín: “Lo de la tal reducción y congelamiento de la tarifas de energía, terminó siendo una mentira más y una farsa más de quienes hoy mal administran a Medellín. Juegan con EPM. Y la Junta directiva ? Pura politiquería en época de campaña. Pero ya la gente no les cree nada”.

Desde la administración distrital emitieron un comunicado a la opinión pública sobre el tema. El mismo dice de manera textual:

“El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, reitera que la congelación y disminución de la tarifa de energía es una realidad y, de nuevo, explica a la ciudadanía que:

1. El congelamiento beneficiará a más de 7 millones de colombianos, que se encuentran en los 125 municipios de Antioquia y el municipio de Carmen de Atrato en Chocó. Además, impactará a las empresas de producción, pues la medida tiene un efecto que hace que los precios de los alimentos bajen porque tienen una menor presión inflacionaria desde el punto de vista energético.

2. Mientras en gran parte del país se anuncian aumentos de hasta del 20 %, en Medellín y Antioquia estarán congelados e incluso tendrán rebajas que variarán entre el 0.6 % y el 2,4 %, entre junio y diciembre.

3. La próxima administración distrital será la encargada de definir si los ciudadanos continúan con este beneficio y podrán seguir gozando de tarifas congeladas de energía, o buscar estrategias que permitan enfrentar la inflación y altos costos para los ciudadanos.

4. Con la congelación de la tarifa se ve materializado un objetivo desde campaña, cuando prometió dar la pelea para lograr tarifas más competitivas para los hogares y las industrias, para aliviar los bolsillos de los ciudadanos que han padecido los altos costos de la canasta familiar por el aumento en la inflación, que ha afectado la economía.

5. Mientras en el país se anuncia aumento de tarifas de energía como consecuencia del fenómeno del niño, en Medellín y Antioquia se cumple con la promesa de congelar la tarifa, en beneficio de la ciudadanía”.

Frente a esta situación desde Empresas Públicas de Medellín (EPM) explicó que dicho congelamiento representará un incremento en las facturas desde enero de 2024.

EPM indicó que este aumento igualará al que se tenía para mayo y el alza será del 0,6 % mensual.

Cabe destacar que gracias a un derecho de petición enviado por un ciudadano, la empresa de servicios públicos hizo la explicación.

“Para EPM es muy importante conocer y entender sus necesidades, razón por la cual, identificamos que a través de la red social Twitter usted solicita que se dé respuesta a la consulta realizada a nuestra empresa”, indicó inicialmente EPM por medio de un comunicado a la opinión pública.

Posteriormente, la compañía dijo que teniendo en cuenta lo anterior, revisaron en sus sistemas de información encontrando que, por medio del oficio del asunto, EPM informó que no era posible dar respuesta a la consulta, toda vez que no recibieron el documento adjunto, es decir, que no tenían claridad sobre las dudas que el ciudadano planteaba.

Sin embargo, la situación se resolvió a través de la red social Twitter, pues por este medio lograron identificar el documento adjunto que no llegó en los radicados. Y dando respuesta a cada uno de los cuestionamientos, explicaron:

“¿En qué consiste el mecanismo de ‘congelar’ las tarifas del servicio público de energía? Favor hacer énfasis en las fórmulas vigentes de la Creg y demás normas existentes”, solicitó el ciudadano.

EPM respondió: “En mayo de 2023, EPM indicó que su junta directiva dio vía libre a EPM para aplicar una estabilización de las tarifas de energía eléctrica hasta diciembre de 2023. La medida se aplicará con base en lo establecido en la regulación vigente (Resoluciones Creg 012 de 2020 y Creg 101031 de 2022). Esta aplicación se estima que se vea reflejada en la factura del mes de julio y está proyectado que logrará el equilibrio de la tarifa de mayo en la facturación del mes de diciembre de 2023, con alcance a los municipios del departamento de Antioquia y en el municipio de El Carmen de Atrato (Chocó)”.

“En caso de acogerse a una opción tarifaria, ¿cuál será el incremento previsto de la tarifa una vez se termine el período de ‘congelamiento’, es decir, en enero de 2024?”.

“EPM viene aplicando la opción tarifaria en el servicio de energía eléctrica desde 2020 para la comercialización de energía del mercado regulado. EPM ha estado presto a hacer esfuerzos importantes en los componentes regulados de Transmisión y Distribución que hacen parte de la tarifa y, en ese sentido, se ha mantenido en la búsqueda de mecanismos dentro del marco normativo vigente, por lo que una vez finalice la aplicación de la medida de estabilización de las tarifas de energía eléctrica con la facturación del mes de diciembre de 2023″, explicó EPM.

Además, indicó que para la facturación de enero de 2024 “EPM deberá actuar acorde con la normativa que esté vigente en dicho momento, concretamente en lo referido a las opciones tarifarias, según las proyecciones vigentes para la recuperación por opción tarifaria se aplicaría un incremento del 0,6 % mensual”.