Se entregó el conductor que habría matado a un perro tras arrastrarlo en su camioneta en Antioquia

La Policía Nacional confirmó en las últimas horas que el hombre que le habría protagonizado la muerte violenta a un perro en las carreteras de Antioquia se presentó ante las autoridades judiciales para responder por el presunto caso de maltrato animal que fue rechazado ampliamente durante este fin de semana en las redes sociales.

El ciudadano llegó hasta las instalaciones del comando del municipio de Marinilla reconociendo que él era la persona que estaba conduciendo el vehículo particular que apareció en un video en el que se observa cómo arrastra al canino, colgado del automotor, mientras se desplazaba a toda velocidad por la autopista Medellín-Bogotá.

Las imágenes son escalofriantes. El denunciante que las captó resumió que el hecho se presentó en la madrugada de este 18 de diciembre en el oriente del departamento. En un fragmento de la grabación se percibe a la mascota sin vida, tendido sobre el asfalto y el cadáver corriendo con la misma rapidez en la que se encontraba la camioneta.

El incidente se multiplicó ampliamente entre la opinión pública y varias voces de la política nacional exigieron el pronto esclarecimiento. Así las cosas, un grupo especializado la Policía Nacional se puso al frente de las investigaciones junto a los expertos de la Fiscalía General de la Nación del departamento de Antioquia para dar con su paradero.

😡 INDIGNACIÓN TOTAL. Autoridades avanzan tras la pista de camioneta involucrada en presunto caso de maltrato animal. He solicitado a nuestra Policía activar investigación y dar pronto con los responsables del aberrante hecho de esta madrugada en la Autopista Medellín - Bogotá. pic.twitter.com/u3wcVsDBqY — Aníbal Gaviria Correa (@anibalgaviria) December 18, 2022

La primera pista que encontraron fue la placa del automotor. En el video quedó expuesta claramente y esos dígitos llevaron a las autoridades hasta el nombre del supuesto agresor. Ante la presión que empezó a correr por medio de las redes sociales, el señalado de cometer esta emergencia se entregó para afrontar las escandalosas acusaciones.

El director de la sección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional, coronel William Castaño, afirmó que los estudios de este presunto caso de maltrato animal empezaron prontamente luego de darse cuenta de la denuncia, tal como lo solicitó públicamente este domingo el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa.

“Inmediatamente conocidos estos hechos, se inició con la búsqueda de la persona, logrando dar con su ubicación. En coordinación con la Fiscalía, se realizaron las actividades correspondientes de arraigo de la persona para lograr su plena identificación”, indicó el oficial al agregar que ya está activo el proceso judicial para que responda por la conducta.

Si bien se presentó ante la Policía Nacional, ya la dirección de Carabineros y Protección Ambiental había anticipado la denuncia ante el ente de acusación. “La división de Carabineros presentó los informes correspondientes ante la Fiscalía para abrir el proceso judicial”, concluyó el director de esta sección de la Policía, coronel William Castaño.

Ahora bien, en comunicación con el medio subregional de MiOriente, el conductor de la camioneta aseguró este 18 de diciembre que el incidente que hoy lamenta el país fue un accidente y que el animal que estaba colgado del automotor era su mascota con la que guarda un fuerte aprecio, al igual que el resto de los integrantes de su núcleo familiar.

En el video se ven las placas. Sres @FiscaliaCol @PoliciaColombia ubiquen al engendro que hizo esto, por favor. Si alguien tiene información, publíquela. No permitamos que esa encarnación del mal quede impune. https://t.co/y12U9jkEbH — Andrea Padilla Villarraga (@andreanimalidad) December 18, 2022

“El perrito era mi compañero, él estaba enseñado a montar en el carro, no era la primera vez que él venía ahí. Lo que pasó fue que el perrito se cayó. Más adelante, cuando caí en cuenta, no supe qué hacer, se me vino el mundo encima, no sabía si tirarme al suelo, ponerme a llorar, fue muy duro”, dijo el ciudadano en conversación con ese medio.

Por otro lado, se anticipó que la conducta de este sujeto será penalizada con la ley 1774 que blinda a los animales de cualquier acción que atente contra su integridad física a razón de que la Constitución los considera como seres sintientes, con especial énfasis en las agresiones protagonizadas directa o indirectamente por los humanos.