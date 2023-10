Tragedia: motociclista murió arrollado en Antioquia; ‘influencer’ habría estado involucrado en el choque, según relató en redes, ¿qué se sabe?

En un principio, Guzmán expresó a sus seguidores la felicidad de “haber comprado el carro” que tanto había soñado, pero más tarde se conoció, por el influencer , que este no había sido adquirido por ella.

En el video que publicó en sus plataformas, al hacer creer que este era su carro, dijo: “¡Me lo prometí, mis bebés! Mi primer sueño cumplido. Gracias a Dios primeramente, y a todos ustedes por ese apoyo incondicional que me han brindado. Prometo seguir con la misma humildad que me caracteriza, no los voy a defraudar”.