La extraña petición del cantante de vallenato Felipe Díaz, quien se recupera de un disparo en la cara cuando lo atracaron

Después de ser intervenido quirúrgicamente en una clínica de Valledupar, el cantante de vallenato, Felipe Díaz, dio a conocer, a través de sus redes sociales, que fue dado de alta luego de resultar herido en medio de un atraco, del que fue víctima, en la noche del pasado sábado, 12 de agosto.

El joven, de 25 años, se encontraba en el barrio Casimiro Maestre cuando dos ladrones, quienes se movilizaban en motocicleta, aparecieron en el lugar; uno de estos desenfundó un arma de fuego e intimidó a Díaz Gámez para que entregara sus pertenencias.

Felipe Díaz Gámez fue víctima de atraco en Valledupar. | Foto: Facebook Felipe Díaz.

Aunque el cantante no opuso resistencia al atraco, el bandido decidió propinarle un disparo y luego huyó con su cómplice con rumbo desconocido. De inmediato, el joven empresario fue auxiliado por sus familiares y trasladado hasta la clínica Laura Daniela.

“Él tenía un traje de frootopping, el muñequito, porque así se llama el restaurante de su propiedad. Gracias a la fibra con la que está hecho el disfraz, la bala solo alcanzó a rozarle la cara, pero no le traspasó el rostro. Aunque sí tiene una herida de consideración, se encuentra fuera de peligro”, explicó ante la prensa local Selena Valentina Díaz, hermana del cantante.

Pues bien, en su cuenta de Instagram, el también emprendedor ha publicado una serie de fotos y videos donde da cuenta de su proceso de recuperación. En uno de sus post explicó que ese día, el 12 de agosto, se dirigía a la casa de una prima que cumplía años y para ello decidió disfrazarse de un muñeco conocido como frootoppin porque hace parte de la temática de su restaurante. En medio del trayecto, ocurrió el episodio de delincuencia.

“Desde hace unos años cada que despierto digo en voz alta ´hoy será un día maravilloso, voy a salir adelante´, esto me hace levantarme de mi cama temprano, ponerme a trabajar y hacer cada cosa con un amor y pasión que no tiene ahorro. La misma pasión con la que me dirigía con mi esposa a felicitar a mi sobrina Laurita en Casimiro Maestre, un barrio de Valledupar azotado por la delincuencia, el mismo barrio que me ha visto crecer como emprendedor, y donde hay tantos jóvenes universitarios que a diario son atracados, que también están luchando por salir adelante en sus carreras universitarias, el barrio de muchas madres cabeza de hogar que viven de los pensionados”, publicó el cantante en su cuenta de Instagram.

Y agregó: “allí mi vida volvió a empezar con un disparo en la boca mientras estaba dentro de la mascota Frutopping, quiero aclarar que no forcejee, yo estaba dentro de mi dummy donde no se puede ver casi que nada, yo solo escuche que le gritaban a mi esposa y me puse nervioso por no entender que pasaba ahí afuera, todo sucedió frente a una fiesta de niños, frente a mi esposa y mi hermana menor y mientras los vecinos me veían ponerme el disfraz llamativo. Un emprendedor está llamado a hacer, y estoy seguro de que los malos tiempos solo crean buenos hombres, que traen buenos tiempos”, relató Díaz.

Tras someterse a una cirugía plástica y reconstructiva, Felipe fue dado de alta y aprovechó para pedirle un favor a sus amigos, familiares y a quienes lo siguen.

Felipe Díaz se pronuncia luego de salir de la clínica. | Foto: Instagram Felipe Díaz

Resulta que durante el procedimiento quirúrgico le tomaron los respectivos puntos para cerrar la herida que abarca la zona media entre los labios superiores y la nariz.

El artista subió una historia de Instagram explicando que es una persona risueña y, por ende, pidió el favor de no generar chistes ni burlas porque pueden provocarle risas y los puntos se pueden afectar.