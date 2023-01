Entre lágrimas, colombiano ruega por visa humanitaria para familiares de su esposa, con cáncer en EE. UU.: “Le dieron un mes de vida”

Una familia colombiana que reside en Estados Unidos vive un drama por cuenta de un cáncer. Sergio Vega migró al país del norte hace unos años para buscar un mejor futuro, pero la vida lo sorprendió a él y su esposa Paula. Ella fue diagnosticada con cáncer en el estómago y en el cerebro.

Ellos migraron en mayo de 2022 desde Neiva a Estados Unidos junto a sus otros dos hijos. Pero al llegar allí se enteraron de que Paula estaba embarazada. En los exámenes médicos de rutina, encontraron que Paula padecía la dura enfermedad.

El colombiano Sergio Vega pide una visa humanitaria para sus suegros y sus padres estén al lado de él y su esposa - Foto: Instagram @sergiovega228711

Para que su hijo sobreviviera, tuvieron que hacerle cesárea y nació como un bebé prematuro. Acto seguido tuvo que ser operada para extraer el tumor, pero el cáncer está en una etapa muy avanzada y poco se pudo hacer por su salud. Por medio de un video que publicó en su perfil oficial de Instagram y que cuenta con más de un millón de reproducciones, dio a conocer una dura noticia.

“Estoy pidiendo que la mamá y el papá de Paula estén acá en Estados Unidos, me dieron una noticia, la peor noticia que he recibido en mi vida. Ya acá a mi esposa médicamente no le van a hacer nada más en el hospital, le dieron un mes de vida y ya me la llevo para la casa”, dijo entre lágrimas Vega.

El tercer hijo de Sergio y Paula nació cuando su esposa ya había sido diagnosticada con cáncer de cerebro y estómago - Foto: Instagram @sergiovega228711

Ante esta emergencia, el colombiano acudió a la ayuda de sus más de 50.000 seguidores para traer a estos cuatro familiares, quienes al parecer no cuentan con una visa para viajar de manera inmediata a Estados Unidos. Por eso pidió que se les otorgue una visa humanitaria y así ellos puedan estar al lado de Paula en sus últimos días de vida.

“Pido que me ayuden, necesitamos a mis suegros y a mis papás acá [...] Me duele ver cómo cada día su cuerpo se consume, la verdad es desgarrador [...] Le he escrito al presidente, le he escrito a todo el mundo en Instagram para que me ayuden con esa visa humanitaria, para que ellos estén acá, para poderlos traer y que mi esposa pueda tener sus últimos días junto a su familia en armonía”, se le escucha decir con la voz entrecortada a Sergio.

El video en Instagram, que tiene una duración de más de 16 minutos, muestra a un esposo desgarrado por la noticia que recibió en la junta de médicos del hospital que trata a su pareja y donde el pedido de la visa humanitaria es lo único que solicita para que Paula pueda disfrutar al lado de sus seres queridos el tiempo que le queda.

También narró lo difícil que serán sus días cuando su esposa fallezca, ya que tiene tres hijos y se encuentra solo en territorio estadounidense. “No sé qué voy a hacer con mis hijas, no sé qué decirles a esos tres angelitos sin su mamá. Valoren a sus hijos, a su esposa, que esa es la verdadera riqueza que uno tiene”, contó el colombiano.

Todos sus seguidores comenzaron a etiquetar los perfiles de personajes reconocidos en redes sociales pidiendo ayuda, para que su caso pueda llegar a oídos de quienes puedan ayudar esta anhelada visa humanitaria. Vega espera que todo esto pueda ocurrir antes que Paula pierda la batalla contra el cáncer.

“Gracias a todos por su ayuda”, fueron las palabras que más repitió en su conmovedor video.