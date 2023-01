“Curen del cáncer a mi mamá”: la conmovedora carta de un niño con Síndrome de Down a los Reyes Magos

No solo Nochebuena y Año Nuevo son las fechas en las que tanto pequeños como adultos depositan sus propósitos y esperanzas de un anhelo u objetivo a realizar. La época decembrina culmina el 6 de enero en varios países y se convierte en otra oportunidad que algunos toman para expresar sus deseos.

Con una emotiva carta un niño mexicano plasmó una petición a los Reyes Magos: Gaspar, Baltasar, y Melchor. Según la Biblia, los tres fueron guiados por una estrella hacia Belén, lugar que Las Escrituras señalan fue el nacimiento de Jesús. Tras su trayecto al portal, días después de la Natividad, se asegura que llevaron incienso, mirra y oro como presentes.

Tres Reyes Magos (Imagen de referencia) - Foto: Getty Images

El regalo que espera recibir un pequeño es la curación de su mamá quien, según se lee en la carta, libra una lucha contra el cáncer. La petición se hizo viral en una página de Facebook de apoyo altruista llamada Xalapa unida por amor, cuya descripción apeló a la generosidad de quienes vieran la publicación para ayudar (de alguna manera) tanto al menor como a otros pequeños.

Según la asociación mexicana, el niño (de 9 años) se llama Alberto y tiene Síndrome de Down. “Hola, Reyes Magos. Yo de regalo quiero unas cosas que son: que saluden a mi abuelito y le digan: ‘feliz Navidad’, que a mi mamá se le quite el cáncer, que los niños pobres que no tienen casa reciban un juguete, que los niños malos reciban un juguete, si les sobra uno (regalo) me lo dan a mí. Feliz Navidad”, fueron las palabras que conmovieron a decenas de internautas.

La reacción al leer las cartas

Como esta fueron varias las cartas que circularon y dejaron ver las intenciones más nobles de cada menor, algunos de los cuales no pidieron cosas materiales. Otros depositaron su confianza en que los niños que, para ellos, pueden tener más necesidades sean quienes reciban la visita de los Reyes Magos de Oriente; incluso algunos escritos especificaron con nombre los destinatarios de sus solicitudes.

En redes sociales la generosidad ‘movió las fibras’ de varios internautas, cuenta de ello fueron las reacciones que dejaron al leer las cartas. Algunos pidieron más especificaciones sobre los juguetes que querían los niños, y otros destacaron el trabajo de Xalapa Unida por buscar regalar una sonrisa, en medio de tiempos “complejos” que atraviesa el mundo.

Varias cartas fueron divulgadas por la asociación en su cuenta de Facebook. - Foto: Facebook - Xalapa unida por amor

“¿Me podrían enseñar esa muñeca para saber cuál es?”, “Muchas bendiciones para ti y toda la gente que ayuda a todos estos niños”, “Hola, yo te mando la mochila. Te dejé WhatsApp”, “Hola, buenas tardes. ¿Cómo puedo ayudar?”, “Quisiera hacer una donación, tengo ropa de niña, juguetes y cobijas. ¿Me puedes decir dónde lo puedo llevar, por favor?”

Posteriormente, la asociación compartió varios videos en los que se ve a voluntarios entregando algunos regalos de “la mayoría” de las cartas escritas por los pequeños. También agradecieron por el apoyo de todos los que pusieron su ‘granito de arena’ para ayudar a que, en nombre de los Reyes Magos, los niños pudieran ver reflejadas sus esperanzas.

Todas las cartas que escribieron los niños mexicanos iban dirigidos a los Reyes Magos que, según la Biblia, llegaron a Belén pocos días después del nacimiento de Jesús. - Foto: Getty Images

“Han sido días de mucho trabajo... Excesivo diría yo, pero todo ha valido la pena, mil disculpas a quienes no he podido contestar, hoy se recibieron más de 350 mensajes y más de 100 llamadas. (Hay) muchos voluntarios trabajando, mucha gente donando para poder hacer estos sueños realidad... Solo me queda decirles: gracias... A las 6:00 a.m. Iniciamos labores para salir a las vigas y Xalapa a repartir sonrisas... Gracias porque sin ustedes nada de esto hubiera sido posible”, concluyó la asociación.

Feliz Navidad: un juez se disfrazó para avisarle a una niña que fue adoptada

El ‘mejor’ regalo de Navidad lo recibió una niña argentina para quien la espera de encontrar una familia llegó a su fin. Su proceso de adopción entró en la etapa final cuando un juez de Corrientes dispuso una creativa manera de hacerle el anuncio a la pequeña.

Por medio de un cuento y con un ‘peculiar’ gorro le dijo a la menor, de ocho años, que el trámite adoptivo había cerrado y su nuevo hogar la estaba esperando con los brazos abiertos. El juez de Familia, Niñez y Adolescencia de esa ciudad, Edgardo Frutos, dio por concluida la documentación el jueves –22 de diciembre–.

Lejos de formalismos y palabras técnicas, Frutos leyó el dictamen como si de una carta de Navidad se tratara y cuya como protagonista de esa historia con final feliz era la niña, informó el Poder Judicial de Corrientes.

“Me pareció muy importante darle esta noticia a Ana de una forma especial, a través de un cuento, que deje de lado las formalidades y tecnicismos jurídicos, para explicar a su protagonista principal, en un lenguaje claro y a través de personajes mágicos, que su vida cambiaría para siempre”, fueron las palabras del juez que recopiló La Nación.

¿Qué decía la carta?

Uno de los apartes del cuento ­­menciona que “se acercaba la Navidad”, pero que la niña “sabía que Papa Noel no existía, que los regalos eran comprados por los adultos y puestos en el arbolito. Sus esperanzas estaban confiadas al nacimiento del niñito Jesús en quien creía, y que nacería como todos los años, cumpliendo los deseos de todos los (...) que tienen fe en los milagros” de esta época.

El Poder Judicial de la provincia de Corrientes compartió lo que podría representar un momento inolvidable tanto para quien encontró una nueva familia como para sus padres adoptivos. La lectura tuvo lugar en el despacho del magistrado, quien se preparó hasta con un gorro de duende.

#Capital En un proceso de #adopción el juez Edgardo Frutos dio la noticia a una niña de 8 años de que sería parte de una familia a través de un cuento de Navidad.https://t.co/AdhxQnvXx8 pic.twitter.com/rLZlQCCecw — Pod. Judicial Ctes (@juscorrientes) December 22, 2022

­­­­­­El órgano judicial comentó que la historia hacía part­e de la sentencia que el magistrado adaptó en palabras claras y que destacaba, además de un resumen de sus ocho años; a duendes, milagros de Navidad, estrellas fugaces y el camino recorrido hasta hoy en día. “En el cuento se plasmó el desarrollo de la vida de la niña desde la intervención judicial, con aditamentos que fueron brindados por sus padres adoptivos”.