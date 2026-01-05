Nación

Puente de Reyes 2026: esta es la fecha exacta del primer festivo largo del año

El cambio obedece a la aplicación de la Ley Emiliani.

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

6 de enero de 2026, 2:04 a. m.
Para este día quedó el puente festivo.
Para este día quedó el puente festivo. Foto: Getty Images

El calendario de festivos en Colombia para este año arranca con uno de los descansos más esperados del año. El primer puente festivo será el de Reyes, que se celebrará el lunes 12 de enero, permitiendo un fin de semana largo entre el sábado 10 y el lunes 12.

El cambio obedece a la aplicación de la Ley Emiliani, que establece que varias festividades nacionales deben trasladarse al lunes siguiente cuando no coinciden con ese día. En este caso, el Día de los Reyes Magos, que tradicionalmente se conmemora el 6 de enero, caerá martes en este año, por lo que el descanso oficial se moverá al lunes siguiente.

Este puente marcará el primer descanso prolongado del año para trabajadores y estudiantes, justo después del inicio de las actividades laborales y académicas. Para muchos, será la primera oportunidad de desconectarse o planear un viaje corto tras las celebraciones de fin de año.

La ley Emiliani, en vigencia desde 1984, ha sido determinante en la forma en que los colombianos organizan su tiempo libre. Gracias a esta norma, varias celebraciones religiosas y cívicas se agrupan en lunes, lo que explica la existencia de múltiples fines de semana largos a lo largo del año.

No todos los festivos se trasladan, algunos mantienen su fecha original, pero el esquema ha definido el calendario laboral y turístico del país durante décadas.

Este 2026, los colombianos podrán disfrutar de 18 días festivos nacionales, uno más que el año anterior. Estos descansos estarán repartidos en 10 meses, ya que en febrero y en septiembre, como es habitual, no tendrán festivos.

Tras el Puente de Reyes en enero, el siguiente festivo trasladado será el Día de San José, que se celebrará el lunes 23 de marzo, formando un fin de semana largo del 21 al 23. Abril conservará la tradicional Semana Santa, con Jueves Santo (2 de abril) y Viernes Santo (3 de abril) como días no laborables.

Aunque esta temporada suele concentrar mucho movimiento de viajes y turista interno, estos dos días no se consideran un puente, ya que no se trasladan al lunes siguiente.

Mayo tendrá dos fechas importantes: el Día del Trabajo, que se celebrará el viernes 1 de mayo, y la Ascensión de Jesús, trasladada al lunes 18, formando un fin de semana largo que permitirá a muchos aprovechar un respiro en medio del mes.

Sin embargo, el mes que más suena este año es junio, ya que concentrará tres puentes festivos, algo poco común en el calendario colombiano. El primero será el lunes 8 de junio, por la celebración de Corpus Christi; el segundo, el lunes 15, correspondiente al Sagrado Corazón de Jesús; y el tercero, el lunes 29, por San Pedro y San Pablo. Esa es la programación para la primera parte del 2026.

