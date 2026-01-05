Dólar cerró en Colombia más barato: precio oficial del 5 de enero

El dólar cerró la jornada de este lunes a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, lo que benefició el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 5 de enero, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.735, lo que significó una reducción de $55 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la SuperFinanciera para la jornada actual, que es de $3.790.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $82, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.817.

Frente a la volatilidad de la moneda, se registraron movimientos significativos. El precio máximo alcanzado durante la jornada es de $3.845, mientras que el precio mínimo se ubicó en $3.732. El promedio cotizado se encuentra en $3.770.

En cuanto a las negociaciones, la divisa registró un volumen transaccional de 888,89 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 759,74.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, registró un comportamiento a la baja, con una variación de 0,13 % llegando a las 98,030 unidades.

Wall Street abre al alza, impulsada por las perspectivas de grandes petroleras en Venezuela

La bolsa de Nueva York abrió al alza el lunes, impulsada por las grandes compañías petroleras, luego de que la Casa Blanca las instara a explotar las enormes reservas de crudo de Venezuela.

En los primeros minutos, el Dow Jones ganaba 0,18 %, el Nasdaq 0,92 % y el ampliado S&P 500 subía 0,53 %.

De manera paralela, subieron las cotizaciones de algunas petroleras estadounidenses en la apertura: Chevron ganaba 4,45 % a 162,83 dólares por acción; Exxon Mobil sumaba 1,73 %, a 124,77 dólares; y ConocoPhillips avanzaba 4,15 % a 100,71 dólares.

Estados Unidos atacó el sábado Venezuela y capturó al presidente Nicolás Maduro, al que trasladó a Nueva York junto con su esposa, Cilia Flores, acusados ambos por cargos de narcotráfico y terrorismo.

Venezuela cuenta con las mayores reservas de crudo del mundo, y su producción promedió un millón de barriles diarios el año pasado.