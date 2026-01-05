Economía

Dólar cerró en Colombia más barato: precio oficial del 5 de enero

Esta fue la fluctuación de la divisa. Revirtió la tendencia.

Redacción Semana
5 de enero de 2026, 6:53 p. m.
Así se mueve la moneda americana.
Así se mueve la moneda americana. Foto: Getty Images/iStockphoto

El dólar cerró la jornada de este lunes a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, lo que benefició el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 5 de enero, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.735, lo que significó una reducción de $55 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la SuperFinanciera para la jornada actual, que es de $3.790.

Dólar en Colombia

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $82, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.817.

Frente a la volatilidad de la moneda, se registraron movimientos significativos. El precio máximo alcanzado durante la jornada es de $3.845, mientras que el precio mínimo se ubicó en $3.732. El promedio cotizado se encuentra en $3.770.

Suiza congela los activos de Nicolás Maduro y de personas de su entorno en ese país

En cuanto a las negociaciones, la divisa registró un volumen transaccional de 888,89 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 759,74.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, registró un comportamiento a la baja, con una variación de 0,13 % llegando a las 98,030 unidades.

Dólar cerró en Colombia
Así se mueve el dólar hoy. Foto: Getty Images

Wall Street abre al alza, impulsada por las perspectivas de grandes petroleras en Venezuela

La bolsa de Nueva York abrió al alza el lunes, impulsada por las grandes compañías petroleras, luego de que la Casa Blanca las instara a explotar las enormes reservas de crudo de Venezuela.

En los primeros minutos, el Dow Jones ganaba 0,18 %, el Nasdaq 0,92 % y el ampliado S&P 500 subía 0,53 %.

Esto es lo que debe ganar realmente para comprar y mantener un carro en Colombia en 2026

De manera paralela, subieron las cotizaciones de algunas petroleras estadounidenses en la apertura: Chevron ganaba 4,45 % a 162,83 dólares por acción; Exxon Mobil sumaba 1,73 %, a 124,77 dólares; y ConocoPhillips avanzaba 4,15 % a 100,71 dólares.

Estados Unidos atacó el sábado Venezuela y capturó al presidente Nicolás Maduro, al que trasladó a Nueva York junto con su esposa, Cilia Flores, acusados ambos por cargos de narcotráfico y terrorismo.

Infraestructura, petróleo y minería
Tenga en cuenta la fluctuación del mercado. Foto: Adobe Stock

Venezuela cuenta con las mayores reservas de crudo del mundo, y su producción promedió un millón de barriles diarios el año pasado.

Noticias Destacadas