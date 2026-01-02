Esto es lo que debe ganar realmente para comprar y mantener un carro en Colombia en 2026

Comprar un carro en Colombia este año se ha convertido en una decisión que va mucho más allá de elegir marca o modelo. Con un salario mínimo que vuelve a subir y un costo de vida presionado por gastos fijos como vivienda, transporte y alimentación, tener vehículo propio exige hacer cuentas con cuidado.

La cuota mensual del crédito, sumada a seguros, impuestos y mantenimiento, puede absorber una parte significativa del ingreso familiar, lo que obliga a evaluar con realismo cuánto se necesita ganas para asumir ese compromiso sin poner en riesgo la estabilidad financiera del hogar.

Según la Asociación Nacional de Movilidad Sostenibles (Andemos), el precio promedio de un vehículo nuevo en el país se sitúa actualmente entre $60 millones y $100 millones.

De acuerdo con eso, la norma de buena gestión financiera recomendada por guías de crédito, es que la cuota mensual del vehículo no debería exceder el 30 % de los ingresos del hogar, Esa regla busca dejar margen para otros gastos esenciales y evitar sobreendeudamiento.

Otro escenario permite ilustrar el impacto de la cuota en el ingreso mensual. En el caso de un vehículo con un valor aproximado de $60 millones, adquirido a un plazo similar y con una financiación mayoritaria del precio, la cuota mensual puede ubicarse cerca de $1,2 millones.

Bajo la regla de que el pago del carro no supere el 30 % de los ingresos del hogar, ese valor implica que el ingreso mensual debería estar alrededor de $4 millones para asumir la obligación sin desajustar el presupuesto.

Como ocurre en cualquier crédito, a esa cuota se suman otros costos asociados, por lo que contar con un margen adicional en los ingresos permite enfrentar el pago del vehículo sin afectar otros fastos esenciales.

La cuota no es el único costo

Comprar un carro implica asumir gastos adicionales que deben incluirse en el presupuesto mensual. Además de la cuota del crédito, el propietario debe cubrir pagos como el SOAT, la revisión técnico-mecánica, el impuesto vehicular, el combustible y el mantenimiento periódico, que incluye cambios de aceite, frenos y llantas, así como eventuales reparaciones.

Algunos de estos costos son obligatorios por ley, mientras que otros hacen parte del uso normal del vehículo. En conjunto, todos influyen en el costo real de tener carro y pueden representar una carga significativa para el ingreso familiar si no se tienen en cuenta desde el inicio.

El SOAT es un servicio obligatorio cuyo valor varía según el tipo de vehículo y se renueva cada año. La revisión técnico-mecánica debe realizarse de manera periódico y su tarifa depende del centro de diagnóstico autorizado.