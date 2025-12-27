Vehículos

Mintransporte anuncia ampliación de proceso que muchos tienen que hacer con su carro: ojo con las sanciones

Esto es lo que debe saber si no ha hecho el traspaso de su automotor correctamente.

Esteban Felipe Feria Quintero

27 de diciembre de 2025, 5:52 p. m.
MinTransporte anuncia ampliación en proceso de traspaso de persona indeterminada.
MinTransporte anuncia ampliación en proceso de traspaso de persona indeterminada. Foto: Movilidadbogota

Hace algunas horas, el Ministerio de Transporte publicó un comunicado oficial en el que anunció la ampliación de los plazos para hacer dos trámites claves en el registro vehicular, dado que son varios los propietarios de automotores en el país que aún no lo han adelantado.

Se trata del traspaso a persona indeterminada. Ahora, la cartera definió un nuevo plazo, asegurando que este podrá adelantarse hasta el 6 de febrero de 2026 y el registro a favor del interesado, que por otro lado, se extenderá de manera definitiva hasta el 6 de febrero de 2027.

Así se encuentra la movilidad a la altura de la estación Héroes de TransMilenio.
Esto es lo que debe saber sobre el proceso de traspaso. Foto: SEMANA

La decisión buscaría facilitar en principio el cumplimiento de las obligaciones y permitir así una transición ordenada en la actualización de la normativa del sector transporte y garantizar que los ciudadanos puedan a la vez regularizar la situación jurídica de los vehículos de los cuales son propietarios ante los organismos de tránsito.

Bogotá recibirá más de un millón de vehículos durante fin de año; recomendaciones para mejorar la movilidad en la capital

“Hoy le ponemos fin a años de incertidumbre en miles de trámites pendientes. Ampliamos los plazos para que nadie se quede por fuera, pero también dejamos fechas claras y definitivas. Estamos ordenando la casa, depurando el registro automotor y garantizando seguridad jurídica para todo el país”, aseguró la ministra de Transporte, Mafe Rojas.

