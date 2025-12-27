Mintransporte anuncia ampliación de proceso que muchos tienen que hacer con su carro: ojo con las sanciones

Hace algunas horas, el Ministerio de Transporte publicó un comunicado oficial en el que anunció la ampliación de los plazos para hacer dos trámites claves en el registro vehicular, dado que son varios los propietarios de automotores en el país que aún no lo han adelantado.

Se trata del traspaso a persona indeterminada. Ahora, la cartera definió un nuevo plazo, asegurando que este podrá adelantarse hasta el 6 de febrero de 2026 y el registro a favor del interesado, que por otro lado, se extenderá de manera definitiva hasta el 6 de febrero de 2027.

Esto es lo que debe saber sobre el proceso de traspaso. Foto: SEMANA

La decisión buscaría facilitar en principio el cumplimiento de las obligaciones y permitir así una transición ordenada en la actualización de la normativa del sector transporte y garantizar que los ciudadanos puedan a la vez regularizar la situación jurídica de los vehículos de los cuales son propietarios ante los organismos de tránsito.

“Hoy le ponemos fin a años de incertidumbre en miles de trámites pendientes. Ampliamos los plazos para que nadie se quede por fuera, pero también dejamos fechas claras y definitivas. Estamos ordenando la casa, depurando el registro automotor y garantizando seguridad jurídica para todo el país”, aseguró la ministra de Transporte, Mafe Rojas.

La ministra de Transporte se pronunció al respecto. Foto: COLPRENSA

Es importante tener en cuenta que la ampliación de los plazos será beneficiosa para miles de propietarios que no han hecho estos trámites, pues les evita eventuales inconvenientes legales. Además esto garantiza que la información del titular del vehículo esté correctamente registrada en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

“El Ministerio de Transporte reitera la importancia de realizar estos trámites dentro de los plazos establecidos, ya que contar con información actualizada del propietario del vehículo es fundamental para la seguridad vial, el control administrativo, la correcta prestación de los servicios de tránsito y la protección de los derechos de los ciudadanos”, indicó la cartera.