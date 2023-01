Le encuentran otro lote de documentos clasificados a Joe Biden

Un segundo lote de documentos clasificados pertenecientes al presidente Joe Biden fue localizado, según ha revelado un nuevo informe este miércoles 11 enero, dos días después de que la Casa Blanca admitiera que se guardaban papeles secretos en una oficina del hoy presidente.

Por su parte, la cadena NBC News informó que los nuevos documentos fueron encontrados en un lugar separado del Centro Penn Biden para la Diplomacia y el Compromiso Global en Washington, donde un tramo inicial de 10 archivos sensibles, algunos de ellos marcados como “alto secreto”, fueron recuperados el 2 de noviembre de 2022.

De momento, no estaba claro de inmediato cuándo o dónde se encontró el segundo grupo de documentos, o de cuándo datan y qué nivel de clasificación se les ha dado.

Presidente de EE. UU., Joe Biden, en el 'ojo del huracán' por documentos secretos hallados. - Foto: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP (izquieda); Getty Images / Martin Poole (derecha)

Cabe recordar que el primer lote de 10 documentos incluía memorandos de inteligencia y otros materiales relativos a Irán, Ucrania y Reino Unido, informó el martes la CNN. Los papeles estaban fechados entre 2013 y 2016, y se mezclaban con documentos de la familia Biden, incluidos detalles sobre los preparativos del funeral del fallecido hijo del presidente, Beau.

Biden hizo sus primeros comentarios públicos sobre el asunto el martes durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México, diciendo que estaba “sorprendido” de saber que los registros de la Casa Blanca de la administración Obama se habían encontrado en su oficina en el Centro Penn Biden, que utilizó durante casi dos años completos después de dejar la vicepresidencia.

“No sé lo que hay en los documentos”, dijo el presidente. “Mis abogados me han sugerido no pregunte qué documentos eran. He entregado las cajas, ellos han entregado las cajas a los Archivos Nacionales y estamos cooperando plenamente, cooperando plenamente con la revisión, que espero que termine pronto, y habrá más detalles en ese momento”.

Documentos ‘clasificados’ y lo que tratan

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, guardaba documentos clasificados sobre Ucrania e Irán en su antigua oficina, según reveló un nuevo informe el martes, mientras el presidente se negaba de nuevo a responder a las preguntas de los periodistas sobre el asunto.

En ese sentido, los periodistas preguntaron sobre los documentos secretos al comienzo de una reunión entre Biden y el primer ministro canadiense Justin Trudeau en la Cumbre de Líderes de América del Norte en Ciudad de México.

Allí, Biden escuchó claramente las preguntas, pero prefirió no hablar del descubrimiento de los documentos en el Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, inaugurado en 2018.

Momentos después, CNN informó que 10 documentos con marcas de clasificado y fechados entre 2013 y 2016 fueron encontrados mezclados con papeles de la familia Biden, incluyendo información sobre los arreglos funerarios para el difunto hijo del presidente, Beau, quien murió en 2015.

Según los informes, algunos de los documentos estaban etiquetados como “alto secreto”, el nivel más alto de clasificación gubernamental.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo desconocer el contenido de los documentos. - Foto: Getty Images / Drew Angerer / Fotógrafo de plantilla

El periodo de tres años abarca acontecimientos importantes que tuvieron lugar durante la administración de Barak Obama, como el acuerdo nuclear con Irán de 2015, la Revolución de Maidan que derrocó al entonces presidente ucraniano Viktor Yanukóvich, y la posterior invasión y anexión de Crimea por parte de Rusia en febrero de 2014.

También incluye el inicio de la asociación del primer hijo, Hunter Biden, con la empresa ucraniana de gas natural Burisma, que contrató al ahora de 52 años para formar parte de su consejo de administración en la primavera de 2014, a pesar de que Hunter no tenía experiencia en la industria energética.

Los registros recuperados del ordenador portátil de Hunter Biden y revelados por The Post en el 2020 muestran cómo el entonces segundo hijo presentó un alto ejecutivo de Burisma a su padre, que supervisó la política de Ucrania de la administración Obama, como vicepresidente.

En un correo electrónico, enviado más o menos en el momento de la contratación de Hunter, el asesor del consejo de Burisma, Vadym Pozharskyi, le pedía a Hunter “consejo sobre cómo podrías usar tu influencia” para impulsar la empresa.

Por su lado, el fiscal federal de Chicago, John Lausch, designado por el expresidente Donald Trump, presentó un informe preliminar sobre los documentos al fiscal general, Merrick Garland, quien decidirá los próximos pasos, informó la CNN.