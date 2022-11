Mujer asegura que su esposo sufre sexsomnia; tiene relaciones íntimas mientras él sigue dormido

Una mujer habló en el podcast estadounidense titulado Healthy-ish y allí contó un secreto íntimo que tiene con su esposo. Según ella, su marido sufre de sexsomnia. Esto quiere decir que su pareja tiene relaciones íntimas, mientras sigue dormido.

“Yo estaba profundamente dormida y pensé que él también lo estaba. Pero de repente comenzó a ponerse coqueto conmigo. Traté de hablar con él y le pregunté qué estaba pasando, pero no me respondió nada. Luego me di cuenta de que él estaba inconsciente y cuando le mencioné lo que pasó esa noche a la mañana siguiente no recordaba nada en absoluto”, dijo la mujer a Healthy-ish quien prefirió mantener su nombre en el anonimato.

Sin embargo, ella afirmó en la misma entrevista que su vida sexual ha mejorado y que sus relaciones en este estado han sido exitosas “Si estamos de buen humor, ¿cuál es el daño?”, afirmó la feliz esposa en modo de broma.

Según publica el New York Post, a pesar de que la sexsomnia es un estado muy raro, realmente existe. En una investigación donde participaron 16 mil personas y que pretendía encontrar y recopilar datos sobre este tipo de trastorno, solo 17 manifestaron tener síntomas de padecerlo.

La sexsomnia en casos de violación

El caso de Stephen Lee Davis ocurrido en 2011, un hombre de 43 años acusado de haber violado a una joven de 16 en el Reino Unido causó sensación en su momento por el veredicto. Davis fue declarado inocente porque padeció de sexsomnia, un trastorno del sueño que afecta principalmente a los hombres de mediana edad y los hace tener relaciones sexuales mientras están dormidos, sin que sean conscientes de ello.

Aunque las pruebas médicas comprobaron que la joven había sido violada, el jurado le dio la razón al acusado, quien alegó no recordar lo ocurrido. Chris Idzikowski, director del Centro del Sueño de Edimburgo y fundador de la Sociedad Británica del Sueño, defendió a Davis en el litigio y demostró que era víctima de esta extraña patología que guarda relación con el sonambulismo.

A pesar de que el caso de Davis puso nuevamente sobre el tapete el tema de la sexsomnia, el suyo no es el primero que ha salido a la luz pública. En 2005, el canadiense Jan Luedecke vivió una situación similar luego de una noche de copas. El hombre, de 33 años en aquel entonces, se durmió y terminó en la cama con una mujer que acababa de conocer y no recordó nada al día siguiente. Luedecke fue arrestado por violación, pero logró recuperar su libertad al comprobarse que sufría de esta alteración del sueño y no tenía control sobre su conducta sexual.

Normalmente, las personas que sufren de sexsomnia tienen antecedentes de haber vivido otros tipos de sonambulismos. Además, su predisposición a estas alteraciones tiene un origen genético, es decir, que lo adquieren por herencia.

Sin embargo, hay también otros factores que pueden incrementar el riesgo de padecerlo. “La fatiga crónica, el consumo de alcohol y drogas, el estrés, la falta de sueño y el contacto físico con la pareja en la cama pueden incidir para que este trastorno se presente”, le explicó a SEMANA Michael Mangan, psicólogo de la Universidad de New Hampshire y autor del libro Sleepsex: Uncovered.