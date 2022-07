¿Qué causa el sonambulismo?

El sonambulismo es un trastorno en el que las personas suelen caminar o hacer otro tipo de actividades mientras se encuentran completamente dormidas. Aunque se presenta con más frecuencia en niños, suele superarse antes de que cumplan 10 años.

Si se han presentado casos aislados de sonambulismo, es probable que no se requiera tratamiento y que no signifique algo grave en organismo. Sin embargo, si el trastorno se vuelve recurrente, se puede estar presentando un problema con el sueño más significativo.

Lo importante es que, aquellas personas que viven con problemas relacionados al sonambulismo, al momento de ir a la cama, hagan del espacio un lugar seguro en el que se prevengan las lesiones que pueden tener aquellas personas que lo padecen.

Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, indica que los síntomas de una persona que padece sonambulismo se pueden dividir en dos partes: lo que ven las personas que conviven con una persona sonámbula y lo que sienten quienes lo padecen.

Desde afuera, las personas pueden ver como la persona sonámbula se sienta, luce como si estuviera despierta, se levanta, camina e incluso realiza actividades consideradas complejas como ir al baño, vestirse y a veces, se han visto conducir un vehículo.

Un episodio de este tipo puede tardar unos minutos o más. La mayoría, según Medline Plus, no supera los 10 minutos y cuando no son perturbados pueden regresar a dormir fácilmente ya sea a la cama o a otro lugar.

En cuanto a los síntomas que pueden tener las personas que padecen la afección, están:

Sentir confusión o desorientación al despertarse.

Actuar agresivamente cuando alguien más los despierta.

Tener expresiones faciales ausentes y los ojos vidriosos.

Abrir lo ojos mientras se está durmiendo.

No recordar el episodio de sonambulismo, aún cuando alguien lo ha contado.

Hablar durante el sueño, diciendo, en la mayoría de los casos, cosas sin sentido.

Tener dificultades para despertarse.

Adquirir terrores nocturnos.

Entre las causas más comunes de esta afección, según Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, están la privación del sueño, la fiebre, el estrés, interrupciones constantes en el horario en el que se debería estar durmiendo y los viajes que provocan jet lag.

Así mismo, uno de los factores de riesgo más comunes de padecer sonambulismo es la genética, pues, se considera hereditario. Además, como se ha indicado anteriormente, la edad es un factor determinante porque es más frecuente en los niños.

Mayo Clinic explica que también existen otras patologías “no diagnosticadas” que interfieren en el desarrollo del sonambulismo. Algunos, son:

1. Medicamentos: aquellas personas que deben tomar medicinas para trastornos psiquiátricos podrían sufrir de episodios de sonambulismo.

2. Síndrome de piernas inquietas: este trastorno se caracteriza porque quienes lo padecen sientes una necesidad incontrolable de mover las piernas. Suele producirse mientras la persona está sentada o acostada. Esta puede empeorar con el pasar de los años e interrumpir el sueño con frecuencia.

3. Problemas de respiración mientras se duerme: existen enfermedades asociadas a patrones anormales que tienen las personas en su respiración durante el sueño. La más conocida es la apnea.

4. Alcohol: el consumo de esta sustancia, además de provocar sonambulismo, puede ser perjudicial para otros aspectos de la salud.

5. Reflujo gastroesofágico: “es una afección en la cual los contenidos estomacales se devuelven desde el estómago hacia el esófago”, explica Medline Plus.