Cosas extrañas que hacen las personas sonámbulas

El sonambulismo es considerado un tipo de parasomnia, el cual es un trastorno del sueño que se caracteriza porque las personas caminan o realizan alguna otra actividad estando dormidas. Por lo general, este trastorno es más común en los niños que en los adultos.

Cabe mencionar que el ciclo normal del sueño tiene etapas, desde la somnolencia leve hasta el sueño profundo, y durante la etapa denominada movimientos oculares rápidos (MOR), los ojos se mueven rápidamente y son más usuales los sueños vividos.

De acuerdo con Medline Plus, todas las noches las personas pasan por ciclos de sueño no MOR y sueño MOR, por lo que caminar dormido ocurre con mayor frecuencia durante el sueño profundo no MOR, en las primeras horas de la noche.

Según la National Sleep Foundation, entre el 1 % y el 15 % de la población sufre sonambulismo, y resulta muy frecuente en los niños, ya que la prevalencia desde los 4 a los 8 años suele ser del 10 % al 20 %, según datos de la Sociedad Española de Sueño (SES).

Cuando inicia un episodio de sonambulismo, por lo general, la persona que lo sufren despiertan bruscamente, pero de manera parcial y en ese estado llevan a cabo conductas motoras de menor y mayor complejidad, como sentarse erguido en la cama, mirar alrededor, gesticular, frotarse los ojos o caminar por la habitación. Incluso, muchas personas llegan a conducir un vehículo estando dormidas o tienen comportamientos extraños.

Cosas extrañas que hace una persona con sonambulismo

Pintar cuadros: De acuerdo con el diario ABC de España, el británico Lee Hadwin ha creado obras, increíblemente mientras está sonámbulo. Expertos desconocen lo que sucede y tampoco se sabe lo que le lleva a elegir sus modelos artísticos, en los que suelen ser recurrente Marilyn Monroe y el por qué hace sus trazos en la pared y no en una hoja de papel. De acuerdo con el diariode España, el británico Lee Hadwin ha creado obras, increíblemente mientras está sonámbulo. En principio sus obras carecían de calidad, pero ahora ha ido ganando experiencia y se ha convertido en todo un artista. Expertos desconocen lo que sucede y tampoco se sabe lo que le lleva a elegir sus modelos artísticos, en los que suelen ser recurrente Marilyn Monroe y el por qué hace sus trazos en la pared y no en una hoja de papel.

Según la National Sleep Foundation, entre el 1% y el 15% de la población sufre sonambulismo, y resulta muy frecuente en los niños. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Dormir dos meses: El llamado síndrome de la bella durmiente lo padece la británica Lois Woods, que hace que duerma por dos meses seguidos. Según afirma la Web de noticias , en ocasiones la mujer parece estar despierta, pero si se le agita suele golpearse así misma y a sus seres queridos.

Asesinar a alguien: El sonambulismo homicida sucede cuando una persona le quita la vida a alguien mientras duerme. Expertos aseguran que estas personas no matan siendo conscientes de lo que están haciendo. Uno de los casos más famosos sobre este síndrome es el de Kenneth Jame Parks, un hombre de 21 años que en 1987 condujo varios kilómetros para asesinar a sus suegros, pero en el juicio fue absuelto porque se le diagnosticó este trastorno.

Según el laboratorio CinfaSalud, el paciente con sonambulismo mantiene los ojos abiertos y su nivel de alerta es suficientemente alto como para evitar objetos; pero a la vez, su funcionamiento cognitivo, su consciencia y su capacidad de juicio están muy alterados. Así mismo, el episodio de sonambulismo puede oscilar desde unos segundos hasta una hora y en los adultos, la duración suele ser mayor que en los niños.

Causas del sonambulismo

Existen distintos factores que pueden precipitar un episodio de sonambulismo; no obstante, aún no se desconocen las causas específicas que originan este trastorno, aunque existe la posibilidad de que muchos de estos casos sean hereditarios.

Para el caso de los niños, por lo general, el sonambulismo está asociado con la privación del sueño, la fatiga y la ansiedad; y para el caso de los adultos, Cuidate Plus asegura que algunas causas son: