El peso invisible de ser la ‘Mujer Maravilla’

Durante años nos vendieron la idea de la mujer que todo lo puede: la que lidera sin cansancio, la que resuelve sin ayuda, la que es empresaria, madre, amiga y referente, siempre impecable. La llamamos ‘la Mujer Maravilla’. Y aunque inspira, también pesa.

Y ese peso no es menor: se traduce en agotamiento, en culpa por no llegar a todo y en una exigencia silenciosa que rara vez cuestionamos.

Como empresaria, he visto cómo muchas mujeres sentimos que debemos demostrar, de manera permanente, fortaleza, eficiencia y resultados, sin permitirnos dudas ni pausas. Nos exigimos ser productivas, empáticas, visionarias y, además, sostener emocionalmente a nuestros equipos, familias y comunidades.

Pero desmontar a la Mujer Maravilla no significa renunciar a la grandeza; significa humanizarla.

Significa aceptar que el liderazgo femenino también se construye desde la vulnerabilidad, desde pedir apoyo, desde crear redes y desde entender que no tenemos que hacerlo todo solas.

Porque cuando dejamos de intentar ser perfectas, empezamos a ser auténticas. Y la autenticidad genera confianza. Una mujer que lidera desde su verdad inspira más que una figura inalcanzable. Las nuevas generaciones no necesitan heroínas imposibles; necesitan referentes reales.

Desmontar a la Mujer Maravilla es también reconocer que el éxito no es una carrera solitaria. Es un camino colectivo, donde el talento se potencia cuando compartimos, delegamos y construimos juntas.

Hoy, más que mujeres que todo lo pueden, necesitamos mujeres que transformen, que colaboren y que lideren con propósito. Mujeres que entiendan que su verdadero poder no está en hacerlo todo, sino en hacer lo que realmente importa.

Tal vez el mayor acto de valentía no sea ser la Mujer Maravilla, sino atrevernos a ser simplemente mujeres reales: poderosas, conscientes y, sobre todo, libres de la presión de tener que poder con todo.

Porque liderar no debería doler. Y sostenerlo todo, tampoco ser la medida del éxito.

Verónica Vásquez, gerente general de Inversiones Ecomujeres