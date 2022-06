¿En cuál fase del sueño se procesan las experiencias y los recuerdos?

De acuerdo con el portal Tua Saúde, el sueño REM es una etapa que tiene como particularidad el movimiento ocular rápido, movimientos musculares no voluntarios, y latidos del corazón apresurados, entre otras actividades. El portal señala que es importante esta fase porque es allí que se procesan los recuerdos, los conocimientos y hasta las experiencias.

Durante el sueño una persona transita por varias fases, desde la más leve hasta la más profunda, llegando al sueño REM. El portal señala la importancia de conservar o cambiar hábitos a la hora de dormir para poder llegar a esta fase plenamente. Cabe destacar, que no todas las personas la alcanzan; por ejemplo, el no consumo de cafeína, de alcohol, el no uso del celular minutos antes de ir a dormir y un ambiente totalmente oscuro para que la melatonina cumpla su función, pueden ser favorables para el descanso del cuerpo.

Expertos dicen que los adolescentes deben dormir más de 9 horas en la noche. Foto: Getty images. - Foto: Foto: Getty images.

Tua Saúde señala que esta fase es importante porque le permite al cerebro procesar las experiencias y conocimientos adquiridos en el día. Su función es fundamental porque permite un descanso pleno previniendo la aparición de trastornos como la ansiedad.

¿Cuáles son las fases del sueño?

La persona primero pasa por 90 minutos de sueño liviano, y luego, por una segunda fase leve que dura aproximadamente 30 minutos.

Posteriormente, el sueño REM aparece, y es allí que el cuerpo experimenta movimientos imprevistos como el ocular, el muscular y los latidos acelerados del corazón, señala. Cabe mencionar que el sueño REM varía de acuerdo a cada persona, y es congruente a las horas de sueño porque las fases son repetitivas por al menos de cuatro a cinco veces durante la noche.

¿Cuáles son las consecuencias de no tener sueño REM?

Tua Saúde explica que esta fase es importante para el ser humano porque es cuando el cerebro se renueva. Así mismo, señala que algunos estudios revelan que no lograr el sueño REM tiene factores de riesgo como la obesidad, migraña, sufrir de estrés, entre otros problemas de salud.

¿Cuáles son las fases del sueño?

Tua Saúde explica las cuatro fases en el ciclo del sueño:

La fase 1 es considerada un sueño leve que dura diez minutos e inicia en el instante que la persona se dispone a dormir y cierra sus ojos; sin estar completamente relajado.

La fase 2, considerado un sueño leve, el cuerpo “ya se encuentra relajado y dormido”; sin embargo, “la mente” sigue despierta.

Dormir 8 horas es importante para el bienestar del cuerpo. - Foto: getty images

En la fase 3 el sueño es profundo y los músculos del cuerpo ya no están tensos sino relajados; y como lo señala el portal, la mente no está atenta y es por esto que en esta fase no hay sueños. Siendo una etapa primordial porque ayuda a la recuperación del cuerpo por lesiones que pudieron aparecer en el día.

En la fase 4 el sueño se considera REM, y para llegar a esta etapa el cuerpo ya ha dormido por al menos 90 minutos, pasando por las anteriores etapas: esta fase puede durar aproximadamente diez minutos.

Es en el sueño REM que se produce el sonambulismo, que “implica levantase y caminar mientras estás dormido”, explica la Clínica Mayo.

Es importante dormir las ocho horas de sueño que recomiendan los expertos, pues es aquí que el cuerpo pasa aproximadamente por estas cuatro fases de cuatro a cinco veces en una noche y puede recuperarse de los trajines del día procesando recuerdos y experiencias vividas. Además de renovar el cerebro y experimentar la relajación en el cuerpo. Sin embargo, si hay dificultad para dormir, se recomienda consultar con un experto.