“Prepárate” la advertencia de un joven a extranjeros que quieren estudiar en Estados Unidos

Estudiar en el exterior es uno de los sueños por cumplir de miles de jóvenes, uno de los primeros destinos que llegan a la mente de un estudiante es Estados Unidos, nación que cuenta con múltiples instituciones de nombres respetados en todo el mundo. Un chicho de habla hispana que estudia en Norteamérica, reveló que no todo es color de rosa.

David Virosta es un joven español que se encuentra realizando sus estudios en Wisconsin, Estados Unidos. Se hizo viral tras publicar cómo desde su experiencia se vive la experiencia de un extranjero estudiando en Estados Unidos, nada es como en las películas.

Lo que se suele imaginar desde el exterior es que la vida en la preparatoria o en la universidad se resume en lo que sucede en el verano, partidos de fútbol americano y fiestas por doquier. Pero esa no es la realidad, según David.

El español se refirió a la dificultad que suelen tener los estudiantes de otras nacionalidades para hacer amigos. - Foto: TikTok: @_virosta_

En primer lugar, el español se refirió a la dificultad que suelen tener los estudiantes de otras nacionalidades para hacer amigos. El joven señala que es muy raro que un local se acerque a relacionarse, siempre se debe tomar la iniciativa.

“Nadie se te va a acercar a hablar y cuando digo nadie, es nadie. Da igual del país que seas. Vas a ser tú siempre el que tengas que dar el primer paso para hablar con la gente”, relata.

Otra de las dificultades que se puede tener un estudiante extranjero es el tema del transporte, ya que es casi imperativo tener automóvil, pues las distancias son largas.

“Si no tienes un coche o alguien que te lleve a todos los sitios, no vas a salir de casa. Porque las distancias para absolutamente todo son enormes. Incluso para comprar el pan”, cuenta David.

El español comparte por unos segundos el paisaje que disfruta, sin embargo, señala que las temperaturas son demasiado bajas. - Foto: TikTok: @_virosta_

Virosta también se refirió a la constante en temas relacionados con el amor, según el joven, las chicas estadounidenses son muy raras. Así que recomienda omitir la idea de enamorarse de una local.

“Si eres de esas personas que creen que vas a tener un novio o novia americana, olvídate. Hay muy pocas probabilidades de que te eches pareja aquí. Las chicas son rarísimas y los chicos hablan con 20 a la vez”, explicó el joven español.

Este y otros apuntes sobre la vida en de un estudiante extranjero en Estados Unidos hizo que el video reuniera más de 2.6 millones de reproducciones acompañado de cientos de comentarios.

Joven desata polémica al sugerir no salir con hombres sin carro; esta es su lista de exigencias

Una joven ‘influencer’ es tendencia en redes sociales, después de compartir las condiciones que, a su juicio, toda mujer debería tener en cuenta para aceptar salir con un hombre. En TikTok, el video de Alessandra Anguiano no tardó en viralizarse y ya acumula más de 714.000 visualizaciones y miles de reacciones, algunas que encendieron la polémica.

Anguiano listó en su cuenta (en la que subraya el ‘amor propio’) el tipo de personas a las que no se les debería aceptar una cita. Entre los primeros puntos, la mujer enfatiza en los hombres que invitan un café, “a caminar por ahí, el que te invita a un lugar y quiere verte en mitad de camino que no cree que eres lo suficientemente valiosa para ir por ti y esforzarse”, no pasan su filtro.

La invitación a tomar un café fue uno de los puntos que más desató la polémica. - Foto: TikTok @alessa_anguiano

Las condiciones continúan, pues ella no encuentra ‘apropiado’ que quien tiene la iniciativa en una invitación encuentre un helado o elotes como el plan, además de considerar que eso estaría bien si se tuviera 15 años. Aquellos que piden fotos o hacen insinuaciones que pueden resultar incómodas hacen parte también del ‘listado negro’.

“No eres un servicio a domicilio”

“El que te invita a su casa y no quiere mover ni un dedo para verte. No, no eres un servicio a domicilio, que se esfuerce. Si alguien te pide una cita así, créeme que no va a cambiar, te sigue viendo como un objeto de diversión; así que ‘next’ (el siguiente)”. Los hombres que no tienen trabajo o a sus 30 años aún viven con sus papás no están contemplados por la ‘influencer’ como la mejor opción.

El llegar a esa edad y no tener carro propio es, para Anguiano, otra señal de alarma para no entrar en ningún tipo de relación. Tras mencionar sus exigencias concluyó con: “imagínate si te embarazas, no tiene para darte nada”, recalcó y derivó en una serie de comentarios encontrados.