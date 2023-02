Inédito: revelan uno de los primeros videos del Titanic en el fondo del mar, fue grabado en 1986

Pasan las décadas y el mítico hundimiento del Titanic sigue siendo un tema que es noticia. En las últimas horas se dio a conocer un video inédito que registra con detalle a la antigua embarcación, hoy alojada en las profundidades del océano.

Entre los días 14 y 15 de abril de 1912, el transatlántico británico RMS Titanic fue el escenario de una catástrofe en alta mar. El trayecto desde el sur de Inglaterra hasta la ciudad de Nueva York se vio truncada por un iceberg con el que colisionó la embarcación.

El impacto género daños irreparables en el gigante, el hundimiento era inminente, solo bastaron algo menos de tres horas para que el Titanic se encontrara bajo el agua. En la catástrofe perdieron la vida 1.200 personas, entre ellos personajes distinguidos de la época.

Este hecho histórico ha sido inspiración para libros, obras teatrales y películas, siendo la película “Titanic” (1997), dirigida por James Cameron, la más recordada y galardonada.

Luego de 25 años de estreno de la película protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, la Woods Hole Oceanographic (WHOI) reveló un video inédito grabado en 1986 en donde se puede observar los restos de la embarcación reposando en las profundas aguas.

'Titanic', la obra de James Cameron, estuvo inspirada en el naufragio del transatlántico británico que se hundió en 1912. - Foto: CBS via Getty Images

A pesar de que el hundimiento del Titanic se presentó en 1912, solo fue hasta 1985 que la ciencia tuvo la tecnología suficiente para lograr ubicar con exactitud el lugar en donde se encontraba el barco.

El video, que tiene una duración de una hora y veinte minutos, muestra el recorrido realizado por una cámara que pudo llegar hasta el lugar para poder registrar el estado en el que se encontraban los restos del barco. Allí se puede ver como la composición del mar deteriora tanto la madera como las piezas metálicas del Titanic, a pesar de ello se puede apreciar su mítica forma.

Titanic regresa a salas de cine 25 años después

Desde el pasado 9 de febrero de este año, los colombianos pudieron conocer las fechas para asistir a la proyección en salas de cine de una de las películas más populares en el mundo: Titanic.

Luego de su estreno, en 1997, este 2023 la producción de James Cameron cumple más de dos décadas y regresa para revivir la historia de amor entre Jack y Rose que se hundió en medio del mar.

En la rueda de prensa sobre el aniversario 25 de esta película icónica, en la que SEMANA estuvo presente, Cameron habló sobre lo que significa este reestreno en las salas de cine, donde las personas podrán disfrutar de la icónica y fatídica historia de amor.

“Hablemos de 25 años después. Hay una fábrica de nostalgia para mucha gente. Recuerdan dónde estaban, cuando la vieron en el cine, dónde estaban en sus vidas y sus relaciones o si eran, ya sabes, niños de nueve años o si ya eran adultos o todas esas cosas”, apuntó el director.

James Cameron explicó la importancia de ver esta película en un formato como la pantalla grande. - Foto: Captura de pantalla tomada de rueda de prensa

Titanic es una producción que millones de personas han podido ver en televisión en todo este tiempo. Por eso, una de las preguntas que se hacen los espectadores es por qué ver la película nuevamente, así sea en otro formato.

Sobre esto, Cameron explicó que ir a cine implica una experiencia diferente. Un factor que —pese a que los televisores de la actualidad y su sistema de sonido son buenos— no pueden reemplazar. La experiencia teatral es algo que los grandes equipos, la digitalización y las cuatro paredes de una casa, no pueden brindarles a los amantes del cine, asegura el director.

“Te diré una cosa que es fundamentalmente diferente sobre ir a un cine: Tomas una decisión. Te levantas, te metes en tu coche, conduces a través de la ciudad, pagas un montón de dinero por el parqueadero, pagas un montón de dinero por las entradas y las palomitas, te sientas y pasas tres horas y 15 minutos en un viaje. No puedes ponerlo en pausa, no puedes decidir reproducirlo dos o tres noches seguidas porque es más conveniente para tu horario. No puedes hacer varias cosas a la vez, ir a hacer la cena para los niños, ir a pedir una pizza, coger una cerveza de la nevera, lo que sea, no puedes pausar esa maldita cosa. Eso es”, agregó Cameron.