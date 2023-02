“Aprendió a comer con la mano”: latino invitó a su novia norteamericana a fiesta familiar y esto sucedió

El amor no tienes rasa ni fronteras, así lo demostró una pareja que, a pesar de sus diferencias culturales, se hicieron virales en redes sociales por tratar de disfrutar al máximo las tradiciones del otro. Esto quedó demostrado luego de que asistieran a una fiesta al mejor estilo latino.

Un hombre de origen peruano, llamado Ángel, decidió poner a prueba a su novia norteamericana e invitarla a una fiesta que se llevó a cabo en su país. La mujer, con toda la actitud, decidió viajar para vivir esa nueva experiencia. Pese a las dudas sobre lo cómoda que se pudiese sentir, el enamorado grabó cada momento de la celebración.

“Llevo a mi novia gringa a un tono (fiesta)”, escribe el generador de contenido dentro del video.

Para sorpresa de Ángel y su familia, la mujer se sintió como en casa a lo largo de la reunión, en el video publicado por el peruano se puede observar a la enamorada disfrutando de la gastronomía local, agarrando un trozo de carne con la mano, hecho que resaltó el hombre.

Luego se puede ver a la norteamericana, aún un poco tímida, en el centro de la pista bailando música peruana junto a los allegados de Ángel. mientras en una de sus manos tenía un vaso de lo que parece ser cerveza.

Pero fue cuestión de tiempo para que perdiera la timidez, más adelante la mujer es captada realizando complejos movimientos de cadera, como si fuese una latina más se apropia de la fiesta y comienza a sacar los pasos “prohibidos”.

“Ella es la dueña de la fiesta, se olvidó que tiene novio”, narra el hombre mientras se ve a la extranjera bailando con otra de las invitadas a la celebración.

Al final, pasó la prueba y Ángel resaltó lo encantado que está con su novia, quien la pasó de maravilla a pesar de no tener mayor conocimiento sobre su cultura. El video ya cuenta con más de 3.2 millones de reproducciones en TikTok.

Pareja latina asegura que gana más dinero limpiando baños en el extranjero que con su profesión

Una de las quejas comunes entre los jóvenes de algunos países de la región tiene que ver con la falta de oferta laboral o de oportunidades de crecimiento dentro de sus carreras profesionales. Por esta razón es que también muchos de ellos deciden dejar sus tierras natales para buscar suerte en otros lugares del mundo.

Una pareja de argentinos es un ejemplo de esta situación, quienes a través de sus redes sociales han mostrado el camino de vida que decidieron seguir luego de darse cuenta de que podían ganar más dinero trabajando en oficios varios en otros países, que incluso dedicándose con ahínco a la carrera que estudiaron en su país natal, según cuentan.

A través de su cuenta de TikTok, estos jóvenes, que se han identificado como Ailu y Leo, han contado sobre su proceso migratorio a diferentes países, y además, en su último video aprovecharon para contar la historia completa, pero resumida de la situación que los hizo viral.

“Leo es contador y trabajó en un banco por más de 11 años, siempre a la espera de ese puesto soñado que se lo terminan dando al amigo del jefe. Y yo, diseñadora gráfica, pasando de agencia en agencia buscando un mejor sueldo, porque como dicen muchos: un diseñador solo hace dibujitos”, dijo la joven, indicando que muy a pesar de trabajar en las carreras por las que estudiaron, no veían un avance en sus vidas que les ayudara a cumplir sus sueños.

“Así que nos fuimos a probar suerte al mundo. Limpiar baños o recolectar fruta no son los mejores trabajos del mundo, pero laborando en esos puestos, en los que los locales no quieren y son los más accesibles para los migrantes, aunque no lo creas, llegamos a ganar más dinero que trabajando en oficina”, continuó agregando la joven, indicando además los trabajos que han tenido que realizar, pero también haciendo la comparación sobre el dinero que logran obtener a pesar de no necesitar calificados para ello, puesto que tampoco es que se necesite una carrera universitaria para desarrollarlos.

“Encima nos dimos el gusto de viajar por el mundo, conocer otras culturas y vivir nuevas experiencias. Si algún día queremos, podemos volver a buscar trabajo en la oficina de Argentina, pero... quién nos quita lo bailado”, concluyó la joven.