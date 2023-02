“¿Quieres salir conmigo?”, joven se amarró a un poste para llamar la atención de su ‘crush’

Cuando aún se siguen sintiendo aires de San Valentín, se dio a conocer la historia de un joven que se atrevió a hacer una locura con tal de poder concretar una cita con su amor platónico. Al enamorado no le importó tener que amarrarse a un poste con tal de captar la atención de una mujer.

El “acto de amor” se presentó en Chachapoyas, Perú, en donde una usuaria de TikTok llamada Melissa grabó el momento en que un joven enamorado aparece amarrado en un poste junto con un cartel. Resulta que la pretendida se encontraba dentro de una vivienda ubicada a pocos metros.

“Lo más romántico y loco que verás hoy, 😍”, escribió la usuaria en la descripción del video que de inmediato se hizo viral.

Cabe señalar que el mensaje plasmado en el cartel que cargaba con dificultad el maniatado joven tenía una pregunta contundente: “¿Quieres salir conmigo?”.

Todo el vecindario se encontraba esperando el momento en que la chica saliera de la vivienda, hasta que llegó. La joven salió a la calle sin imaginarse lo que se encontraría a unos metros distancia. En medio de las risas emitidas por parte de los espectadores, la joven tomó en serio el acto, así que decidió acercarse lentamente.

Para sorpresa de todos, inclusive del mismo enamorado, la mujer le respondió que sí aceptaba la invitación a salir, lo cual generó una celebración desbordada por parte de quienes presenciaban el episodio.

El video ya cuenta con casi dos millones de reproducciones en TikTok, además de cientos de opiniones sobre la particular estrategia para invitar a salir a alguien.

“Hice lo mismo y sigo amarrado al poste 😞”; “Esto quiere decir que para ser romántico y detallista no se necesita más que las ganas de amar 🥰”; “Que quede claro que nadie lo obligó al chico. 😂”; “El verdadero amarre 😂”, fueron algunos comentarios a la publicación.

Pareja firmó el divorcio y terminaron en una discoteca celebrándolo

El fin de un matrimonio suele ser motivo de llanto, tristeza y desamor, todo con base en las razones que llevaron a tomar la decisión de separar caminos. Pero una pareja tomó su divorcio como un motivo de celebración, tanto así que terminaron juntos en el lugar menos esperado.

Una joven pareja de casados tomó la decisión de terminar su relación y divorciarse, pero su historia se hizo viral, pues tras firmar el documento se fueron a celebrarlo juntos a una discoteca. Ambos fueron grabados abrazados mientras bailaban en la pista.

El video fue compartido por Esme Arauz, quien publicó lo contenta que se encontraba tras poder darle fin legalmente a su matrimonio.

En la publicación se puede observar a Esme cantando a todo pulmón muy alegre, mientras bailaba con su exesposo. - Foto: TikTok: @esme_arauz

En el video se puede observar a la mujer junto a su actual exesposo en una fotografía con los documentos firmados que legalizaban la terminación de la relación marital. Pero inesperadamente segundos después aparece la misma pareja bailando en una discoteca.

“Firmamos nuestro divorcio y así fue nuestra despedida”, escribe la mujer en el texto sobrepuesto al video.

Aunque no se saben las razones por las que esta joven pareja decidió terminar con su matrimonio, la misma Arauz aclaró que actualmente tiene una buena relación con su exesposo y que por mutuo acuerdo tomaron la decisión de tomar caminos diferentes.

La publicación ya cuenta con más de ocho millones de reproducciones y ha generado diversos comentarios respecto a la particular forma de sobrellevar la separación.

“A eso le llamo madurez, no como otros que hasta se amenazan 😅😅”; “Debería haber una ley en donde los divorcios deban ser así”; “Mi despedida fue en un motel, 😁 hoy en día somos buenos amigos 😂”; “yo me divorcié hoy, solo me falta la rumbita 😂”, fueron algunos comentarios a la publicación.