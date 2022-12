Tribunal pidió al Departamento de Justicia confirmar si Trump tiene o no inmunidad presidencial

Un tribunal de apelación pidió este martes al Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) que aclare si el expresidente Donald Trump tiene o no inmunidad presidencial absoluta ante las demandas impuestas contra él tras su presunta participación en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

Se espera que el DOJ responda a mediados de enero, y esta será la primera vez que el departamento se pronuncie sobre los límites de la inmunidad presidencial respecto al atentado al Capitolio estadounidense.

Esta petición es la última de varias disputas en las que el Departamento de Justicia del Gobierno estadounidense ha tenido que considerar hasta dónde llega la protección legal de Trump, según recogió CNN.

En este contexto, la comisión especial de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio ha aprobado este lunes por unanimidad solicitar la imputación del expresidente Donald Trump por cuatro delitos: incitar o ayudar a una insurrección, obstrucción de un procedimiento oficial del Congreso, conspiración para engañar al Estado y conspiración para dar falso testimonio.

El resumen ejecutivo del informe de la comisión leído este lunes describe con detalle cómo Trump intentó doblegar, presionar o engatusar a cualquiera que no se plegara a su intento de impedir su derrota en las elecciones presidenciales pese a saber que muchas de esas maniobras eran ilegales, por lo que consideran que es responsable último de la “insurrección” con sus mentiras a la opinión pública.

Según Trump, comité investigador de asalto al Capitolio intenta bloquear su candidatura presidencial

Pese a que las recomendaciones no establecen ninguna obligación para la justicia de presentar cargos contra Trump, marcan un precedente en la historia de Estados Unidos y podrían significar una presión para el Departamento de Justicia.

Esto se da en el marco del juicio por sedición (levantamiento de un grupo de personas contra un Gobierno con el fin de derrocarlo) contra cinco integrantes del grupo de ultraderecha Proud Boys por el ataque al Capitolio de Estados Unidos en 2021, que comenzó hoy lunes 19 de diciembre con la selección del jurado.

Tras esto, Donald Trump dijo este lunes que los cargos presentados en su contra por el comité parlamentario que investiga la toma del Capitolio son “falsos” y, según él, una maniobra para impedir su carrera presidencial en 2024.

“Los cargos falsos hechos por el altamente partidista Comité Inselecto del 6 de enero ya han sido presentados”, escribió el expresidente estadounidense en una publicación en su plataforma Truth Social. “He GANADO de forma convincente”. “Todo este asunto de procesarme es como lo fue el juicio político: un intento partidista de marginarme a mí y al Partido Republicano”, dijo Trump.

El asalto al Capitolio de Estados Unidos que se dio tras la derrota electoral del entonces presidente Donald Trump marcó un hito en la historia del país.

La Cámara de Representantes creó una comisión que está formada por ocho miembros, seis de ellos demócratas, que se han dedicado a investigar el asalto al Capitolio por parte de cientos de partidarios de Trump durante la confirmación protocolaria de la victoria de Joe Biden.

La comisión votó en una sesión pública final sobre la presentación de cargos penales basándose en una larga investigación. Sin embargo, el informe final de la comisión no será publicado hasta el miércoles próximo.

Esta petición se trasladará ahora al Departamento de Justicia, que investiga también a Trump en paralelo por su implicación en esos incidentes, que se saldaron con la muerte de cinco personas. Cuatro más se suicidaron tras los hechos.

Recientemente, el presidente de la comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el demócrata Adam Schiff, aseguró que los actos del expresidente Donald Trump durante el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 “encajan bastante” con la descripción del delito de insurrección tipificado en las leyes estadounidense.

“Es alguien que intentó de múltiples formas presionar a cargos públicos para que buscaran votos que no existen”, ha afirmado Schiff en declaraciones a la CNN. “Es alguien que intentó interferir en una sesión conjunta (del Congreso) e incluso incitó a una turba a atacar el Capitolio. Si eso no es punible penalmente, yo no sé qué lo es”, argumentó.

Schiff explicó que no se presentarán cargos penales para todos los individuos sobre los que se han hallado pruebas, sino que se centrarán en aquellos sobre los que tienen más pruebas y que son más sólidas.

*Con información de Europa Press.